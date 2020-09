Chinese media: First shot fired in 45 years along the Chinese and Indian border

中印边境45年来首次发生鸣枪事件

China issued a statement that the Indian army “blatantly fired threats” to the patrol personnel of the Chinese border guards who had made representations, and the Chinese border guards were forced to take “countermeasures to stabilise the situation on the ground”.This was the first shot fired in 45 years along the Chinese and Indian border since 1975印度军队昨天(7日)在拉达克(Ladakh)的实际控制线附近鸣枪警告了中方巡逻士兵。据《今日印度》(India Today)报道,来自印度政府的消息证实,两国军队在实控线对峙时发生了鸣枪事件,但局势目前已得到控制。这是1975年以来,中印边境首次发生鸣枪事件。另据中国军网报道,中国人民解放军西部战区新闻发言人张水利大校发表谈话称,9月7日,印军非法越线进入中印边境西段班公湖南岸神炮山地域。印军在行动中悍然对前出交涉的中国边防部队巡逻人员鸣枪威胁,中国边防部队被迫采取应对措施稳控现地局势。张水利说,印方行径严重违反中印双方有关协议协定,推高地区紧张局势,极易造成误解误判,是严重的军事挑衅行为,性质非常恶劣。中方要求印方立即停止危险行动,立即撤回越线人员,严格约束一线部队,严肃查处鸣枪挑衅人员,确保不再发生类似事件。战区部队将坚决履行职责使命,坚决捍卫国家领土主权。不过,《今日印度》引述印度军方消息人士的说法称,是中国士兵向印度阵地开火后,印军才鸣枪示警。