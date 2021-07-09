China's SAIC Group achieves 21k new cars sales in Europe in 1H-2021, yoy growth 124%.
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国际化|3000台MG“赶赴”欧洲，创中国车企单批发运数量历史记录“
Original 上汽集团 上汽集团 3 days ago
MG品牌在英国、荷兰、挪威、比利时、法国、丹麦、冰岛、德国、奥地利、意大利、西班牙、瑞典等欧洲发达国家市场上不仅树立了良好的口碑，市场销量也是屡创新高。
2020年全年，MG品牌在欧洲销量达到2.6万辆，同比增长82%。今年上半年，MG品牌在欧洲销量达到2.1万辆，同比增长124%。特别是在6月份，MG品牌创造了5132辆的单月销量历史纪录，其中新能源车占比近7成。
为了确保当地市场供应，上汽紧急调拨包括MG EZS、MG ZS、MG5、MG HS等热销产品在内的共计3000辆新车，包船发往英国Bristol港。
强大的新能源技术和过硬的产品品质，是上汽MG品牌在强手如林的世界汽车工业发源地——欧洲“攻城略地”的“杀手锏”，依托强大的产品力，MG品牌在海外市场上产品定价高于国内，积极树立“中国智造”高品质形象。
接下来，随着全新纯电产品系列的全面发力，上汽MG品牌在欧洲市场又将创出新的佳绩。
今天澳洲市场也传来捷报根据澳大利亚联邦汽车联合会发布的统计数据2021年上半年MG汽车在澳洲市场总计销售了19,544台新车大幅刷新了上半年累计销量的历史记录6月MG品牌销量突破4300台，同比增长219.9%稳居澳洲市场占有率前八旗下多款车型在细分市场占据榜首赢得了当地用户认可与信赖
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国际化|3000台MG“赶赴”欧洲，创中国车企单批发运数量历史记录“
Original 上汽集团 上汽集团 3 days ago
MG品牌在英国、荷兰、挪威、比利时、法国、丹麦、冰岛、德国、奥地利、意大利、西班牙、瑞典等欧洲发达国家市场上不仅树立了良好的口碑，市场销量也是屡创新高。
2020年全年，MG品牌在欧洲销量达到2.6万辆，同比增长82%。今年上半年，MG品牌在欧洲销量达到2.1万辆，同比增长124%。特别是在6月份，MG品牌创造了5132辆的单月销量历史纪录，其中新能源车占比近7成。
为了确保当地市场供应，上汽紧急调拨包括MG EZS、MG ZS、MG5、MG HS等热销产品在内的共计3000辆新车，包船发往英国Bristol港。
强大的新能源技术和过硬的产品品质，是上汽MG品牌在强手如林的世界汽车工业发源地——欧洲“攻城略地”的“杀手锏”，依托强大的产品力，MG品牌在海外市场上产品定价高于国内，积极树立“中国智造”高品质形象。
- MG EZS纯电动SUV 是Euro NCAP历史上首款获得五星安全评价的纯电动小型SUV
- MG HS SUV荣膺欧洲和澳洲“双五星”安全评级，在全球范围内赢得良好声誉。
接下来，随着全新纯电产品系列的全面发力，上汽MG品牌在欧洲市场又将创出新的佳绩。
今天澳洲市场也传来捷报根据澳大利亚联邦汽车联合会发布的统计数据2021年上半年MG汽车在澳洲市场总计销售了19,544台新车大幅刷新了上半年累计销量的历史记录6月MG品牌销量突破4300台，同比增长219.9%稳居澳洲市场占有率前八旗下多款车型在细分市场占据榜首赢得了当地用户认可与信赖
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