[China's best pupil: Part8] North Korea's Manned Spacecraft

▲ 1972 Chinese poster, (月宫小客人)

▲ 1983 Chinese poster, (家乡来的小客人, 山东1983)

▲ From left to right, started in 1967, the Chinese "Project 714" Shuguang-1 ("曙光一号") manned space capsule scaled model, spacesuit and life supporting system.

▲ Old Chinese Project 863 manned orbital spacecraft concept from Beijing Institute of Control Engineering of April 1989

▲ 2005年10月12日09:00,举世瞩目的中国第2艘载人飞船神舟六号把费俊龙、聂海胜2名航天员送入太空,在太空飞行5天后于10月17日04:33安全返回地面。

▲ 神七飞船轨道舱测试-

▲ 中国神七飞船推进舱-

▲ 神七飞船返回舱测试

▲ 中国神舟七号飞船起吊。