首艘国产航母山东舰交付海军,习近平出席交接入列仪式

China's 1st domestically-built aircraft carrier, CV-17 Shandong, commissioned in Dec. 17, 2019. President Xi joins the commissioning ceremony in Sanya, Hainan Province.

2019-12-17 18:04:20

来源:央视新闻客户端

我国第一艘国产航空母舰山东舰17日下午在海南三亚某军港交付海军。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席交接入列仪式。南海之滨的三亚,水天一色,日暖风清。军港内,山东舰伏波静卧、满旗高悬,来自海军部队和航母建设单位的代表约5000人在码头整齐列队,气氛隆重热烈。下午4时许,交接入列仪式开始,全场高唱中华人民共和国国歌,五星红旗冉冉升起。仪仗礼兵护卫着八一军旗、命名证书,正步行进到主席台前。习近平将八一军旗、命名证书分别授予山东舰舰长、政治委员。山东舰舰长、政治委员向习近平敬礼,从习近平手中接过八一军旗、命名证书。习近平同他们合影留念。交接入列仪式在中国人民解放军军歌声中结束。随后,习近平登上山东舰,检阅仪仗队。习近平察看有关装备,了解舰载机飞行员工作生活情况。习近平前往驾驶室,同官兵亲切交流,在航泊日志上郑重签名。习近平在码头接见了航母部队官兵代表和航母建设单位代表。习近平对我国航母建设取得的成绩表示肯定,勉励他们再接再厉,为党和人民再立新功。丁薛祥、刘鹤、何立峰、李作成出席仪式。张又侠主持仪式,宣布我国第一艘国产航母交接入列和舰名、舷号。中国船舶集团有限公司董事长雷凡培、海军司令员沈金龙在仪式上先后发言。经中央军委批准,我国第一艘国产航母命名为"中国人民解放军海军山东舰",舷号为"17"。中央和国家机关有关部门、军委机关有关部门、南部战区、海军、海南省以及航母建设单位的负责同志参加仪式。(央视记者 张伟 徐少兵 张建庆 步晓强 李斌 黄显文 刘笑宇 刘朋朋 毛鑫 杨毅斌 赵亮 廉鹏鹏 姬翔 邹伟东 秦为海 陈龙)