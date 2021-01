China GDP 2020: Guangdong overtakes Russia and Korea, ranking 11th in the world after Canada, Xinjiang overtakes NE provinces

2020年,广东省地区生产总值11.076万亿元,同比增长2.3%。这一经济体量可谓“富可敌国”。目前,广东2020年GDP相当于1.7101万亿美元。按照世界 银行 关于2019年俄罗斯和韩国的经济总量数据,俄罗斯2019年GDP为1.6999万亿美元,排名全球第11;韩国2019年GDP为1.6467万亿美元,排名全球第12。广东2020年经济总量稳稳超越,紧随加拿大之后。排名上,湖北被福建反超,辽宁被江西反超,内蒙古被山西、贵州反超,黑龙江则被新疆反超。Guangdong province overtook Russia and Korea and became the 11th economy in the world, posing to overtake Canada to join the world top 10 next year. Jiangsu province is a very close second.Xinjiang province overtook traditional strong provinces Heilongjiang and Jilin in Northeast China.