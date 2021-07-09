China exports 828k vehicles in 1H-2021, yoy growth 110%6月，汽车企业出口15.8万辆，环比增长5.0%，同比增长1.5倍，本月出口再创历史新高。分车型看，乘用车本月出口12.0万辆，环比增长3.7%，同比增长1.7倍；商用车出口3.9万辆，环比增长9.2%，同比增长1.1倍。本月新能源汽车出口贡献度为11.1%。1-6月，汽车企业出口82.8万辆，同比增长1.1倍。分车型看，乘用车出口63.1万辆，同比增长1.2倍；商用车出口19.7万辆，同比增长1倍。汽车出口表现良好的因素包括：国际市场的恢复、中国品牌汽车竞争力的提高等。