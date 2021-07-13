Chery exports 118.7k new cars in 1H 2021, yoy growth at 168%; Chery's accumulative export volume has reached 1.8 million cars

China's Chery auto group exported 118,743 new cars in the 1st half 2021, yoy growth at 168.4%. Chery'a accumulative export volume has reached 1.8 million cars.



奇瑞集团上半年销量424457辆，同比劲增80.4%，出口已超去年全年



奇瑞控股集团7月5日发布销量快报，集团6月份销售汽车73,098辆，同比增长58.3%，继续保持今年以来的迅猛增长态势。



1-6月份，集团已累计销售汽车424,457辆，同比增长80.4%。其中，海外出口118,743辆，同比增长168.4%；新能源汽车销售40,401辆，同比增长243.9%。



随着奇瑞集团2025战略的深入实施，“国际、国内双市场”格局日渐巩固，迎来国内、海外两大市场双双热销的局面。



上半年，在竞争激烈的国内市场，奇瑞集团累计销售305,714辆，实现了60%的快速增长；在海外市场，以118,743辆的半年度出口成绩，同比增长近1.7倍，已经超过去年全年11.4万辆的出口量，刷新历史新高。



海外市场“翻一番”“翻两番”的销量表现，已成为奇瑞集团今年以来的新常态。



自2月份以来，集团海外出口量接连实现同比117.3%、101.9%、312.5%、256.5%、243.2%的“进击”增速。



在俄罗斯、埃及、巴西等重点市场，以奇瑞瑞虎8为代表的主力车型持续热销，并以高于部分主流跨国品牌高端SUV的定位，重塑中国品牌形象，一度在当地掀起了“奇瑞热”。



I在日渐火热的新能源市场，奇瑞集团旗下新能源产品表现抢眼，包括新能源乘用车、商用车在内的新能源汽车实现总销量40,401辆，同比增长243.9%。



奇瑞汽车上半年销量28.4万辆，同比增长95%。凭借“技术奇瑞”的强势赋能，奇瑞在权威评级机构J.D. Power发布的2021中国汽车销售服务满意度研究（SSI）中，以732分在自主品牌销售满意度排名中斩获亚军。

截至目前，奇瑞集团已累计拥有全球用户950万，其中海外用户180万。下半年，随着瑞虎8 鲲鹏版等重点新车型上市，集团销量有望继续迎来新一轮快速增长。