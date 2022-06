British army prepares for the great war in Europa

Britische Armee bereitet sich auf Krieg in Europa vor Die russische Invasion in die Ukraine zeige, dass die britische Armee das Königreich schützen können müsse, sagt der neue Generalstabschef Sanders. Es sei "dringend notwendig, eine Armee zu schmieden, die in der Lage ist, an der Seite unserer Verbündeten zu kämpfen und Russland im Kampf zu...

British army must prepare for the war and pursuits annihilation of the Russia army. That says the new British army commander Patrick Sanders, chief of general staff. He compares the rise of Putin to the rise of Hitler, which poses the existential threat to the kingdom.