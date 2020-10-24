Breaking News: One local Covid case found in Kashgar, Xinjiang, the city under urgent lockdown, all flights cancelled, All roads closed

beijingwalker
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- Nov 4, 2011
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Breaking News: One local case was found in Kashgar, Xinjiang, the new case is a 17 years old girl, asymptomatic. The city now is put under urgent lockdown, all flights are cancelled, all roads in and out of the region are closed，city neighborhoods are also locked down.
新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报，2020年10月24日，喀什地区疏附县对“应检尽检”人员进行定期检测中，发现1例新冠肺炎无症状感染者。
该例无症状感染者，女，17岁，喀什地区疏附县站敏乡二村村民，10月24日，在定期核酸检测中结果呈阳性，经专家诊断为无症状感染者，已转入喀什定点医院进行隔离医学观察。目前，没有发热、咳嗽等症状。
疑疫情突爆发 新疆喀什 封城 关机场
有当地网民表示，封城原因是因为瘟疫再度爆发，亦有人称是“公共卫生问题”，自己居住的小区也封闭了。 香港明报致电喀什地区疫情防控指挥部，对方确认封城消息
新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报，2020年10月24日，喀什地区疏附县对“应检尽检”人员进行定期检测中，发现1例新冠肺炎无症状感染者。
该例无症状感染者，女，17岁，喀什地区疏附县站敏乡二村村民，10月24日，在定期核酸检测中结果呈阳性，经专家诊断为无症状感染者，已转入喀什定点医院进行隔离医学观察。目前，没有发热、咳嗽等症状。
疑疫情突爆发 新疆喀什 封城 关机场
有当地网民表示，封城原因是因为瘟疫再度爆发，亦有人称是“公共卫生问题”，自己居住的小区也封闭了。 香港明报致电喀什地区疫情防控指挥部，对方确认封城消息
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