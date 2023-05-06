Bilawal Fails the GHQ sponsored training Internship abroad in India

Just was wondering if our GHQ Walle will now release another "Audio or Video " movie to discredit this image as wellJao , Chinese PM ki private phone Tap ker lo, Oh hi nahi yar , Go release Chinese PM ki Saas audio and release it on Patwari TVPakistan Army "CHAROON KHANE CHIT "ECONOMY - FAILPEOPLE - ARMY RELATIONS - FAILSUPREME COURT - ARMY RELATION - FAILCHINA - PAKISTAN RELATION - FAILNO ROLE IN Saudi-IRAN dialogue - FAILDHA plot scheme - Exposed before publicVideo scheme - ExposedIt is Friday-Saturday-SundayNormaly GHQ Shananigan Weekend where in middle of night gunda gardiAb To Public Bhi Danda le ker tayyar hai , nazar aur