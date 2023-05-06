Bilawal Fails the GHQ sponsored training Internship abroad in India

Just was wondering if our GHQ Walle will now release another "Audio or Video " movie to discredit this image as well
Jao , Chinese PM ki private phone Tap ker lo, Oh hi nahi yar , Go release Chinese PM ki Saas audio and release it on Patwari TV
Pakistan Army "CHAROON KHANE CHIT "
ECONOMY - FAIL
PEOPLE - ARMY RELATIONS - FAIL
SUPREME COURT - ARMY RELATION - FAIL
CHINA - PAKISTAN RELATION - FAIL
NO ROLE IN Saudi-IRAN dialogue - FAIL
DHA plot scheme - Exposed before public
Video scheme - Exposed
It is Friday-Saturday-Sunday
Normaly GHQ Shananigan Weekend where in middle of night gunda gardi
Ab To Public Bhi Danda le ker tayyar hai , nazar aur