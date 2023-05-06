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Bilawal Fails the GHQ sponsored training Internship abroad in India

Bilawal Fails the GHQ training Internship abroad

  • Yes, he failed the Internship

    Votes: 3 50.0%

  • He failed but not miserably but moderately

    Votes: 2 33.3%

  • He needed the Test papers to study next time how to behave

    Votes: 0 0.0%

  • What - he was India ? I did not knew

    Votes: 0 0.0%

  • Bilawal think he did ok

    Votes: 1 16.7%
  • Total voters
    6
AZADPAKISTAN2009

AZADPAKISTAN2009

ELITE MEMBER
Sep 8, 2009
36,789
69
39,758
Country
Pakistan
Location
China
Bilawal Fails the GHQ sponsored training Internship abroad


What do you all think about this image?
1683331447075.png
 
AZADPAKISTAN2009

AZADPAKISTAN2009

ELITE MEMBER
Sep 8, 2009
36,789
69
39,758
Country
Pakistan
Location
China
Just was wondering if our GHQ Walle will now release another "Audio or Video " movie to discredit this image as well

Jao , Chinese PM ki private phone Tap ker lo, Oh hi nahi yar , Go release Chinese PM ki Saas audio and release it on Patwari TV

Pakistan Army "CHAROON KHANE CHIT "



ECONOMY - FAIL
PEOPLE - ARMY RELATIONS - FAIL
SUPREME COURT - ARMY RELATION - FAIL
CHINA - PAKISTAN RELATION - FAIL
NO ROLE IN Saudi-IRAN dialogue - FAIL


DHA plot scheme - Exposed before public
Video scheme - Exposed

1683331682733.png


It is Friday-Saturday-Sunday

Normaly GHQ Shananigan Weekend where in middle of night gunda gardi

Ab To Public Bhi Danda le ker tayyar hai , nazar aur
 
Last edited:
AZADPAKISTAN2009

AZADPAKISTAN2009

ELITE MEMBER
Sep 8, 2009
36,789
69
39,758
Country
Pakistan
Location
China
Pakistani Citizen will not forget this face

1683332025238.png



YE stock exchange nahi CURRENCY GRAPH HAI !!!


Hogiya , stable bhiya !!! Bara Stable Rupiya


1683332208072.png




Metric perhaps does not covers graph , so let me explain what that graph states , it states Pakistani Economy is tanking
 
Last edited:
Tamerlane

Tamerlane

FULL MEMBER
May 30, 2012
666
1
1,701
Country
Pakistan
Location
Canada
The worst part is that Zardari will buy him one of the hottest chicks in Pakistan, like Ayyan Ali.

To be a military backed criminal has its benefits.
 
R

Redbeanpaste

FULL MEMBER
Jun 6, 2020
132
0
132
Country
Pakistan
Location
United States
He did fine with the material he had. He was well prepared and aggressive. It won't work with the current Indian government but Bilawal gave it a shot.

He can't help that he is effeminate, patronizing and arrogant. That is his personality. He is actually not suited for diplomacy because he is simply so naturally irritating that anybody listening to him for more than 5 minutes would feel like giving him a slap across the face.

But he didnt do as badly as I expected considering he is so young. Inexperienced, entitled and didn't get the job for any actual abilities he may have.
 

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