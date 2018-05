hhahahahhahah bachay bhi Qatri kay hain may nahe jaanta ye bhi use say pochay ye rami bachay kesay agayee .. balkay ye bhi qatri say pochaiye kay uskay dada abu nay paisay kesay banaye may unko bhi nahe janta balkay may tu Nawaz ko b nahe janta ye koon begerat hey...



Nawaz Sharif ka apna naam aur cast change karnay ka ilaan...