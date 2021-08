Beijing ban drug abused artists

In short, anyone who is found drug abused will be forever banned in all form of broadcasting, including internet (tiktok).Probably 100% of Hollywood actors are junkies, and if get caught, they may not be able to show face in China.Likely Elvis Presley, Steve Jobs may be banned as well, and they are only allowed on only news or documentary.原标题:《北京市禁毒条例》10月实施,涉毒者拍影视剧代言广告将禁播涉毒人员拍的电影、广告将禁播;发现“毒驾”将立刻停驶;快递、网络平台或是“群主”,发现涉毒的“蛛丝马迹”要立刻报告。7月30日进行的市十五届人大常委会第三十二次会议,表决通过《北京市禁毒条例》,条例将从2021年10月1日起施行。本市鼓励公民举报毒品违法犯罪行为。鼓励在居民公约、村规民约中规定禁毒内容,居民委员会、村民委员会通过设置禁毒宣传栏、展示禁毒文艺作品等形式开展禁毒宣传,教育和引导居民、村民自觉远离毒品,提高抵制毒品的能力。禁毒教育,从娃娃抓起。条例提出,各级各类学校应当根据不同年龄阶段学生的认知特点,将禁毒教育纳入教育教学内容,利用校园网、校园广播、阅览室、宣传栏等开展禁毒宣传教育。涉毒人员拍的电影、电视剧甚至代言的广告,均不得播出了。条例提出,报刊、广播、电视、互联网媒体等应当遵守国家有关规定,坚持健康、向上的社会导向,不得邀请吸毒人员作为主创人员参与制作广播电视节目,不得播出前述人员作为主创人员参与制作的电影、电视剧、广播电视节目以及代言的商业广告节目。