TEHRAN, Sep. 14 (MNA) – In a letter to Iran’s Supreme Leader, Syria’s President Bashar al-Assad thanked Iran’s support to fight against terrorism and break Deir ez-Zor’s siege.According to Syria’s Embassy in Tehran, in a letter addressed to Iran’s Supreme Leader Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Bashar al-Assad congratulated him on the strategic achievements of Syrian army and breaking of Deir ez-Zor’s siege and expressed his gratitude toward Iran for cooperating with this country to stand against terrorism.In his letter he wanted to share this victory with the people of Iran who shed their blood in the war against terrorists. Bashar al-Assad was deeply grateful of Iran for its stance against horrendous crimes and terrorism and for the country’s assistance in freeing Syria from the terrorists.Syria’s President further wrote that Iran and Syria will fight against cruelty and transgression and to eradicate terrorists; they will cooperate with one another to restore and maintain justice, equality and dignity in the region.بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در پیام تبریکی به رهبر انقلاب با اشاره به نقش آفرینی ایران در شکست محاصره دیرالزور نوشت:بسم الله الرحمن الرحیمحضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه ایرهبر انقلاب اسلامی ایرانسلام علیکم و رحمت الله و برکاتهمایلم در آغاز گرمترین مراتب تبریک و تهنیت خود را به خاطر دستاورد راهبردی که ارتش عربی سوریه با همکاری همپیمانان و دوستان با شکست محاصره شهر دیرالزور را به دست آورد به حضرتعالی، دولت و مردم دوست ایران تقدیم نمایم.ما ضمن اینکه مردم ایران را که همراه ما در جنگ علیه تروریسم خون تقدیم نمود، در این پیروزی شریک می دانیم از طریق حضرتعالی تشکر عمیق خود را از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران علیه تروریسم و حمایت از مردم ما برای آزادسازی خاک میهن خود از لوث تروریست های تکفیری ابراز می دارم.جمهوری عربی سوریه و جمهوری اسلامی ایران جنگ را علیه ظلم و تجاوزگری و از بین بردن خطرات تروریسم و مشارکت در بر پایی نظام منطقه ای و بین المللی بر اساس عدالت، برابری و کرامت همسان برای تمامی ملت ها و کشورها ادامه می دهند.اینجانب به نام مردم جمهوری عربی سوریه و به نام شخص خود، والاترین مراتب تشکر و قدردانی را به حضرتعالی و مردم دوست ایران تقدیم می نمایم و از خداوند مسالت دارم گام های ما را در راه خیرخواهی برای دو ملت و دو کشورمان و تمامی بشریت مسدد نماید.حضرت امام، والاترین مراتب مودت، احترام و قدرشناسی اینجانب از شخص کریم حضرتعالی را پذیرا باشید.بشار الاسدرئیس جمهوری عربی سوریهمنبع: فارس