Revealed: The nation that eats the least meat per capita (and is the least touristy place on Earth)

Oliver Smith, Digital Travel Editor

The 20 countries that eat the least meat

Bangladesh - 4kg of meat per person per year India - 4.4kg Burundi - 5.2kg Sri Lanka - 6.3kg Rwanda - 6.5kg Sierra Leone - 7.3kg Eritrea - 7.7kg Mozambique - 7.8kg Gambia - 8.1kg Malawi - 8.3kg Ethiopia - 8.5kg Guinea - 8.6kg Nigeria - 8.8kg Tanzania - 9.6kg Nepal - 9.9kg Liberia - 10.4kg Uganda - 11kg Indonesia - 11.6kg Togo - 11.7kg Solomon Islands - 11.9kg

The 20 countries that eat the most meat

USA - 120kg of meat per person per year Kuwait - 119.2kg Australia - 111.5kg The Bahamas - 109.5kg Luxembourg - 107.9kg New Zealand - 106.4kg Austria - 102kg French Polynesia - 101.9kg Bermuda - 101.7kg Argentina - 98.3kg Spain - 97kg Israel - 96kg Denmark - 95.2kg Canada - 94.3kg St Lucia - 93.6kg Portugal - 93.4kg Saint Vincent and the Grenadines - 91.4kg Netherlands Antilles - 91kg Italy - 90.7kg Slovenia - 88.3kg

