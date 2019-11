‘প্রতারক’ স্বামীর খোঁজে বাংলাদেশ থেকে গাইঘাটায়, বাড়িতে তালা, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি তরুণীর







নিজস্ব সংবাদদাতা

গাইঘাটা|

৬ নভেম্বর, ২০১৯, ১৯:৩২:১৬

শেষ আপডেট: ৭ নভেম্বর, ২০১৯, ০০:৩৫:৫৫



















অভিযুক্ত হরিচাঁদ মণ্ডলকে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

The accused is a resident of Bangladesh, Tahmina Khatun, 27. She claimed that her relation with her husband Harichand Mandal was long. Both are residents of Satkhira district of Bangladesh. They were married in 2018. But shortly after the marriage, Harichand moved to West Bengal. It is alleged that Gaighatar came to the village of Modaldanga and made a fake identity card. But soon after this came between the two began to tense.

Tahmina alleged that her husband Harichand once told Tahmina to move from Bangladesh to India within five days. On Wednesday, Tahmina said, "I work in a school in Bangladesh. It is not possible to move here permanently. So, she could not come.

Suspicion has also arisen about the citizenship of Harichand. Tahmina alleged that Harichand uses the identity cards of the two countries. Police said that appropriate action will be taken to ascertain the truth of the complaint.