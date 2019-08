বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ! অভিযোগ গায়ক নোবেলের বিরুদ্ধে

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ উঠল সারেগামাপা খ্যাত বাংলাদেশি গায়ক নোবেলের বিরুদ্ধে ৷

বিয়ে করবে বলে বহুজনের সঙ্গে সহবাস করেছে, শিকার আমিও! নোবেলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক তরুণী

Nobel had Se.xual relation with many, I am also a victim! Explosive Youth Against Nobel

Metropolitan Webdesk: Third place in India's popular song show 'Sa Re Ga Ma Pa' for the best time of the career. It was then that the singer, Noble, saw the 'five legs of a snake'. He made a hostile comment on the national music of Bangladesh and his composer Rabindranath Tagore at a channel on his country. Later, he faced widespread criticism after commenting on whom to sing and who to sing with. These were trivial matters, this time an explosive charge was raised against Nobel. A young woman complains that Nobel has committed sexual intercourse with her!