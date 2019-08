If Indian Rohit Khandelwal can become Mr. world 2016 what's wrong with Bangladeshi Mahadi Hasan Fahim? He can easily become Mr. World 2019.











মি. ওয়ার্ল্ডের সেরা ৩০-এ ফাহিম

ইতোমধ্যে তিনি প্রতিযোগিতার সেরা ৩০-এ স্থান করে নিয়েছেন। আর পারফর্মেন্সের বিবেচনায় বেশ ভালো অবস্থানে আছেন এই বাংলাদেশি যুবক।জানা যায়, ৩০ জনের পাঁচটি গ্রুপের সেরাদের নির্বাচন চলছে। এগুলো হলো- স্পোর্টস, এক্সট্রিম, মডেল, মাল্টিমিডিয়া ও ট্যালেন্ট হান্ট।এখান থেকে সেরা পাঁচজন ও বিচারকদের তরফ থেকে সাতজন মোট ১২ জন সেমিফাইনালে যাবে। এরপর ২৩ আগস্ট রাতে হবে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। সেই মঞ্চে যাওয়ার জন্য ফাহিমের প্রয়োজন ভোট।ফাহিম বলেন, ‘সবার কাছে আমি অনেক কৃতজ্ঞ। আমাকে এতো ভালোবাসার জন্য; সমর্থনের জন্য। সোশাল মিডিয়াতে আপনাদের অনেক সমর্থন পাচ্ছি, আমি খুবই খুশি। এবার আরেকটু বেশি সক্রিয় হতে হবে। আমাকে ভোট করতে হবে।’বেশ কিছু মাধ্যমের একটি ব্যবহার করে ফাহিমকে ভোট করা যাবে। তাকে সেরাদের সেরা করতে ভোট করা যাবে ২১ আগস্ট পর্যন্ত। অনলাইন ভোটের জন্য লিংক:ফেসবুক, জিমেইল অথবা ইনস্ট্রাগ্রামের মাধ্যমে লগইন করে ভোট করতে হবে। সেই সাথে ফেসবুক পেজ, https://www.facebook.com/Mr-World-Bangladesh-2115223965257773/ এ ফাহিমের সব পোস্ট লাইক ও কমেন্টও করতে হবে। এগুলোও ভোটের রেটিং বাড়াবে।পাশাপাশি ইনস্ট্রাগ্রাম অফিসিয়াল পেজে (Instagram - Mrworld.official) টেক্সট করে ফাহিমের একটা ছবি পাঠাতে হবে এবং লিখতে হবে, ‘সাপোর্টিং বাংলাদেশ’। ২৩ আগস্ট ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় বাংলাদেশ সময় বিকেল পাঁচটায় শুরু হবে মিস্টার ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতার গ্রান্ড ফিনালে। অনুষ্ঠানটি সরাসরি প্রচার করবে জুম টেলিভিশন। রবিবার সন্ধ্যায় এমনটাই জানিয়েছেন মিস্টার ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ অংশের অনুমোদিত আয়োজক প্রতিষ্ঠান অন্তর শোবিজের চেয়ারম্যান স্বপন চৌধুরী।এবারের মিস্টার বাংলাদেশে দেড় শতাধিক দেশ অংশ নেয়। সেখানে থেকে সেরা ৭২-্রএর পর এখন ৩০ জনের লড়াই চলছে। The final race for Mr World will be held in Manila, the capital of the Philippines, on August 23. And Mahdi Hasan Fahim is going to represent the red-green in it.Fahim hangs Bangladesh flag on wall of his house in PhilippinesHe has already been ranked in the top 5 of the competition. And this Bangladeshi young man is in a very good position in terms of performance.It is learned that selections of five groups of 5 persons are underway. These are Sports, Extreme, Model, Multimedia and Talent Hunt.From here, five of the top five and seven of the judges will go to the semi-finals. The final competition will be held on the night of August 28. Fahim needed a vote to get to that stage.Fahim said, “I am very grateful to everyone. To love me so much; For support I am very happy to receive a lot of support from you on social media. This time it has to be a little more active. I have to vote. 'Fahim can be voted on using one of several media. He will be voted to make the best of the best till August 25. Link to vote online:You need to login and vote through Facebook, Gmail or Instagram. Also like all comments of Fahim on Facebook page, https://www.facebook.com/Mr-World-Bangladesh-2115223965257773/ . These will also increase the vote rating.Also, send a picture of Fahim by texting on Instagram official page (Instagram - Mrworld.official) and writing, 'Supporting Bangladesh'. Fahim with Filipino children.Bangladesh will begin the Grand Finals of the Mr World Championship on August 28 at 5 pm in the Philippines capital Manila. Zoom television will broadcast the program live. Swapon Chowdhury, chairman of the Bangladesh Organizing Institute, Anwar Showbiz, told reporters on Sunday evening.This year More than one hundred countries participated in Bangladesh. From now on, there are 6 people fighting after the best 12-R. Fahim with supporters