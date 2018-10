লিটন দাসের পূজার শুভেচ্ছার কমেন্টে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা

মো.মিথুন নামে একজন ফেসবুক ব্যবহারকারী তাকে এই ছবির নিচে লিখেছেন- 'আমি তোমাকে মানা করেছিলাম এমন ছবি প্রকাশ করতে।'আরেকজন এই ছবিটি সরাতে বলে তাকে বলেছেন, বাংলাদেশে বেশিরভাগ মানুষ মুসলিম এবং ইসলাম এমন পৌত্তলিকতা সমর্থন করে না।এমতবস্থায় লিটন দাস তার পোস্ট করা ছবিটি ফেসবুক থেকে মুছে দিতে বাধ্য হোন। পরবর্তীতে তিনি কতটা দুঃখপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তার কাছে কতটা খারাপ লেগেছে ঘটনাটি তা উল্লেখ করে একটি স্ট্যাটাস দেন।তিনি লিখেন - আমার প্রথম পরিচয় আমি একজন বাংলাদেশি, ধর্ম আমাদের পৃথক করতে পারবে।তবে এখানে এও বলে রাখা ভালো তার অনেক ভক্তরাই এসব নেতিবাচক সাম্প্রদায়িক কমেন্টের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।নাহিন হাসান লিখেছেন, আমরা হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে উৎসব পালন করি। কিছু খারাপ মানুষ আমাদেরকে আলাদা করতে চায়।তবে লিটন দাস আলোচ্য সরানোর পরে যেসব পোস্ট করেছেন সেগুলোতেও এমন নেতিবাচক কমেন্টের উন্মত্ততা লক্ষ্য করা গেছে।Bangladesh national cricket team player Liton Kumar Das released a photo of his Facebook page on Varifified page with regards to Durgapuja. Since the publication of the image, he has been subjected to a series of messages spreading communal hatred and plagued by comments. A Facebook user named M. Mithun wrote to him under this picture - 'I had to admit you pictures.' Another person said to remove this picture, told him that most Muslims in Bangladesh and Islam do not support such paganism. In this situation, Liton Das forced to delete his posted photo from Facebook. Later he gave a status by mentioning how bad he was and how bad it was to him. He writes - My first identity is that I am a Bangladeshi, religion can separate us. But it is also good to say that many of his fans spoke against these negative communal comments. Nahin Hassan has written, we celebrate the festival of Hindu Muslims together. Some bad people want to separate us. But the comments of Liton Das who posted after the discussion were also noticed in the comments of such negative comments.