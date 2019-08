A Bangladeshi arrested in India with status of 'Send Bangladesh Army in Kashmir'

It is learned that he is resident of Satkhira Bangladesh, Shahinur Rahman. In India, he was living in the hamlet of Newtown, producing fake voter cards and Aadhaar cards, named Mukul Sheikh and Mukul Haldar. He works in a bicycle shop in Gaurang town.

Police arrested him immediately. Indian media has said that the real identity of the match after interrogating him. Indian fake voter card, PAN card and Aadhaar card were recovered from Shahinur.

‘কাশ্মীরে সেনা পাঠাক বাংলাদেশ’ স্টাটাস দিয়ে ভারতে গ্রেফতার এক বাংলাদেশী

ভারতীয় সেনাকে নিয়ে আপত্তিজনক পোস্ট ফেসবুকে, ধৃত বাংলাদেশি

ফেসবুকে সম্প্রতি শাহিনুর ভারতীয় সেনাকে নিয়ে একটি আপত্তিজনক পোস্ট করে৷ কাশ্মীরে সেনার আচরণ নিয়ে পোস্ট করেছিলেন শাহিনুর৷