Bangladesh to start manufacturing aircraft from 2021

দেশে বিমান তৈরি শুরু হবে ২০২১ সালে (ভিডিও)

Bangabandhu Shaikh Mujibur Rahman Aviation and Aerospace university’s Vice Chancellor Air Vice Marshal AHM Fazlul Haque has said from 2021 manufacturing of aircraft will start in the country. Recently in a web conference he said that to the students.০৭-০৯-২০২০, ১৮:৪৮কনফারেন্সে ভিসি বলেন, আমরা আশা করছি ২০২১ সালেই বাংলাদেশে বিমান তৈরির কাজ শুরু করতে পারবো। বাইরের কিছু কোম্পানি যারা বিশ্বমানের এয়ার ক্রাফট তৈরি করে তাদের সহযোগিতায় বিমান তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।আরও পড়ুন : একমাসে ৮ বার একই সাপের কামড়, পিছু ছাড়ছে না সাপ! তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এখানে যথেষ্ট পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। আমরা চাই না বিদেশ থেকে লোক এসে আমাদের এই কাজগুলো করুক। আমরা চাই আমাদের ছেলেরা যেন এই জায়গাগুলো পূরণ করে।ফজলুল হক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এএমই ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে, ২০২১ সালে যারা পাস করে বের হবে তাদের এখানে কাজের সুযোগ থাকবে।তিনি এক পরিসংখ্যানের বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন, এই খাতে ২০১৭ সালে পাইলট, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজমেন্ট এবং টেকনিশিয়ানের চার লাখ ৫০ হাজার জনবল ঘাটতি ছিল। বর্তমানে সেই ঘাটতির পরিমাণ ১০ লাখের উপরে।তিনি আরও বলেন, এটা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর একটা ভিশন। তিনি এই খাতে প্রচুর সম্ভাবনা ও অপরচ্যুনিটি দেখেছেন। প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব উদ্যোগে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও ফাস্ট প্রায়োরিটি হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে সহযোগিতা করছেন এবং নির্দেশনা দিচ্ছেন।আরও পড়ুন : দেখা মিলল বিশ্বের সবচেয়ে বড় নীল তিমির (ভিডিও) প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। লালমনিরহাটে অবস্থিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের পরিত্যক্ত বিমানবন্দরটিকেই দেশের প্রথম ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়’ এর মূল ক্যাম্পাস হিসেবে ঠিক করা হয়েছে।