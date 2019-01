মাস্টারদা সূর্য সেনের নামে নোয়াপাড়া রেলস্টেশন





অনলাইন ডেস্ক



১২ জানুয়ারী, ২০১৯ ১৯:০৫





প্রস্তাবিত চট্টগ্রাম-কাপ্তাই রেললাইনের নোয়াপাড়া স্টেশনটি হবে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্রসৈনিক মাস্টারদা সূর্য সেনের নামে। এমন ঘোষণা দিয়েছেন, রাউজানের সংসদ সদস্য এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী।

মাস্টারদার ৮৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তার আবক্ষ মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা শেষে তিনি এ ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, মাস্টারদা চট্টগ্রামকে তিন দিন ব্রিটিশদের শাসনমুক্ত রেখেছিলেন বলেই এ জনপদকে বলা হয় বিপ্লবতীর্থ। চট্টগ্রামকে বিশ্ববাসীর কাছে বিশেষভাবে পরিচিত করার পেছনেও রয়েছে তার অবদান। তাই তিনি আমাদের কাছে যুগে যুগে বিপ্লবী চেতনার উৎস হয়ে থাকবে।



এসময় মাস্টারদাকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেয়ার দাবি জানান বিশিষ্টজনেরা।



Masterda Surya Sen's name is Noapara Railway Station



Online Desk

12 January, 19:05

Masterda Surya Sen's name is Noapara Railway Station



The proposed Chittagong-Kaptai rail line will be the Noapara Station in the name of the pioneer anti-British movement Mastera Surya Sen. The announcement was made by RUJAN MP ABM Fazle Karim Chowdhury.



At the end of his 86th death anniversary, he made the announcement after paying tribute to his bust on the occasion of his death anniversary. He said that Masterda had kept Chittagong under British rule for three days, because this is called a revolutionary. He also contributed to the introduction of Chittagong to the world. So he will be the source of revolutionary spirit for us from time to time.



In the meantime, the dignitaries demanded a state award, the dignitaries said.



