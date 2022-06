Bangladesh: Construction of the submarine base is 43 percent complete.

সাবমেরিন ঘাঁটির নির্মাণ কাজ ৪৩ শতাংশ সমাপ্ত​

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট০৯ জুন ২০২২, ২০:৩৮২০১৩ সালে চীন থেকে দুটি সাবমেরিন ক্রয় করে বাংলাদেশে। সাবমেরিন রাখার জন্য ইতিমধ্যে ঘাঁটি নির্মাণের কাজ ৪৩ শতাংশ সমাপ্ত হয়েছে।বৃহস্পতিবার (৯ জুন) প্রকাশিত ২০২২-২৩ বাজেট কাঠামো অনুযায়ী কক্সবাজার পেকুয়াতে সাবমেরিন ঘাঁটি বানৌজা শেখ হাসিনার নির্মাণ ৪৩ শতাংশ শেষ হয়েছে।বিগত তিন বছরে নৌবাহিনী দুটি মেরিটাইম পেট্রোল বোট, দুটি করভেট, একটি টর্পেডো বেস ফ্যাসিলিটি, একটি সাবমেরিন বার্থিং পন্টুন, দুটি ফ্রিগেট, দুটি সার্ভে জাহাজ, পাঁচটি পেট্রোল ক্র্যাফট সংযোজন করেছে।এছাড়া জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে নৌবাহিনীর ৩৪৭ লোকবল, একটি জাহাজ এবং ১৪টি গানবোট নিয়োজিত আছে।উল্লেখ্য অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় সংসদে ছয় লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন। ওই বাজেটের পাঁচ শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।/এসএসজেড/এমআর/Bangla Tribune Report09 June 2022, 20:36Construction of the submarine base is 43 percent completeBangladesh bought two submarines from China in 2013. Construction of the base for the submarine is already 43 percent complete.According to the 2022-23 budget structure released on Thursday (June 9), the construction of submarine base Banauja Sheikh Hasina at Pekua in Cox's Bazar is 43 percent complete.In the last three years, the Navy has added two maritime patrol boats, two corvettes, a torpedo base facility, a submarine berthing pontoon, two frigates, two survey ships and five patrol craft.In addition, the UN peacekeeping force has 346 naval personnel, a ship and 14 gunboats.Note that Finance Minister AHM Mustafa Kamal has presented a budget of Tk. Five percent of that budget has been allocated for the defense sector.