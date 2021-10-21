Bangladesh coastguard to order Turkish ARES 150 Hercules offshore petrol vessel

Bangladeş Sahil Güvenliği’nin ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi kullanacağı iddia edildi
Defseca tarafından aktarıldığı üzere Bangladeş, ARES Tersanesi’nden açık deniz karakol gemileri tedarik edecek. Bu bağlamda Bangladeş Sahil Güvenliği’nin, ARES Tersanesi’nden ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi sipariş ettiği de ifade edilmekte. Bangladeş Sahil Güvenlik Komutanlığı (BSGK), Bangladeş’in İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir kolluk kuvvetidir. Bangladeş Sahil Güvenliği’nin görevi ise korsanlığı ve yasa dışı ticareti kontrol etmek, Bangladeş sularında ve kıyı bölgelerinde balıkçılık, petrol, gaz, orman kaynaklarını ve çevreyi korumak, deniz limanlarındaki düzeni sağlamak ve doğal afetler sırasında kıyı bölgelerinde kurtarma operasyonu yapmaktır.
Ares 150 Açık Deniz Karakol Gemisi
Navy Recognition tarafından da aktarıldığı üzere Bangladeş Hükümeti, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı eğitimli ve donanımlı bir kuvvet haline getirmek için Coast Guard Goal 2030 (Sahil Güvenlik Hedefi 2030) adlı büyük bir modernizasyon planı başlatmıştı. Bu bağlamda komutanlığa yeni personellerin alınması da gündemde. BSGK günümüzde, 4 adet açık deniz karakol gemisi, 8 adet kıyı devriye gemisi, 4 adet hızlı saldırı gemisi, 4 adet devriye gemisi ve 5 adet nehir devriye gemisi kullanmakta. Bunun dışında BSGK 6 adet liman devriye botuna ve 136 adet yüksek hızlı devriye botuna sahip.
ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi
ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi, 48 metre uzunluğa sahiptir. Gemi, 35 knot (saatte 65 km hız) maksimum hızı ve 1.600 deniz mili (2.963 km) menzili ile dünyanın en hızlı açık deniz karakol gemisidir. Bu bağlamda ARES 150, bağımsız bir denizcilik kurumu tarafından 2018 yılında “Dünyanın En İyi Açık Deniz Karakol Gemisi” ödülüne layık görülmüştür.
ARES 150, kendi sınıfında şimdiye kadar yapılmış en büyük kompozit gemidir. Gemi, 12,7 mm ve 30 mm uzaktan kumandalı silah sistemleriyle donatılmıştır. Silahlarına ek olarak gemi, elektro-optik sensörlere ve kapsamlı navigasyon ekipmanlarına sahiptir. Ayrıca ARES 150, özel operasyonlarda kullanılan 2 adet ARES 24 yüksek hızlı botu taşıyabilecek kapasiteye sahiptir.
ARES 150 Açık Deniz Karakol Gemisi
İlgili Olarak
Yusuf Emir Işık
Gaziantep Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi. Savunma Sanayii ve Uluslararası İlişkiler Meraklısı
Etiketler: Açık deniz karakol gemisiARES 150ARES 85ares tersanesiBangladeş
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@ 2021 Defence Turk. Tüm hakları saklıdır.
DefenceTurk
Defseca tarafından aktarıldığı üzere Bangladeş, ARES Tersanesi’nden açık deniz karakol gemileri tedarik edecek. Bu bağlamda Bangladeş Sahil Güvenliği’nin, ARES Tersanesi’nden ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi sipariş ettiği de ifade edilmekte. Bangladeş Sahil Güvenlik Komutanlığı (BSGK), Bangladeş’in İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir kolluk kuvvetidir. Bangladeş Sahil Güvenliği’nin görevi ise korsanlığı ve yasa dışı ticareti kontrol etmek, Bangladeş sularında ve kıyı bölgelerinde balıkçılık, petrol, gaz, orman kaynaklarını ve çevreyi korumak, deniz limanlarındaki düzeni sağlamak ve doğal afetler sırasında kıyı bölgelerinde kurtarma operasyonu yapmaktır.
Navy Recognition tarafından da aktarıldığı üzere Bangladeş Hükümeti, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı eğitimli ve donanımlı bir kuvvet haline getirmek için Coast Guard Goal 2030 (Sahil Güvenlik Hedefi 2030) adlı büyük bir modernizasyon planı başlatmıştı. Bu bağlamda komutanlığa yeni personellerin alınması da gündemde. BSGK günümüzde, 4 adet açık deniz karakol gemisi, 8 adet kıyı devriye gemisi, 4 adet hızlı saldırı gemisi, 4 adet devriye gemisi ve 5 adet nehir devriye gemisi kullanmakta. Bunun dışında BSGK 6 adet liman devriye botuna ve 136 adet yüksek hızlı devriye botuna sahip.
ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi
ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi, 48 metre uzunluğa sahiptir. Gemi, 35 knot (saatte 65 km hız) maksimum hızı ve 1.600 deniz mili (2.963 km) menzili ile dünyanın en hızlı açık deniz karakol gemisidir. Bu bağlamda ARES 150, bağımsız bir denizcilik kurumu tarafından 2018 yılında “Dünyanın En İyi Açık Deniz Karakol Gemisi” ödülüne layık görülmüştür.
ARES 150, kendi sınıfında şimdiye kadar yapılmış en büyük kompozit gemidir. Gemi, 12,7 mm ve 30 mm uzaktan kumandalı silah sistemleriyle donatılmıştır. Silahlarına ek olarak gemi, elektro-optik sensörlere ve kapsamlı navigasyon ekipmanlarına sahiptir. Ayrıca ARES 150, özel operasyonlarda kullanılan 2 adet ARES 24 yüksek hızlı botu taşıyabilecek kapasiteye sahiptir.
İlgili Olarak
Yusuf Emir Işık
Gaziantep Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi. Savunma Sanayii ve Uluslararası İlişkiler Meraklısı
Etiketler: Açık deniz karakol gemisiARES 150ARES 85ares tersanesiBangladeş
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@ 2021 Defence Turk. Tüm hakları saklıdır.
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