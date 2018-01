قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Say: “O Allah, Lord of all dominion! You bestow dominion on whomever You please, and take away dominion from whomever You please, and You exalt whom You please, and abase whom You please. In Your Hand is all good. Surely You are All-Powerful.