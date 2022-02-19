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Attacks on the Mosques in turkey.

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Dai Toruko

Dai Toruko

SENIOR MEMBER
Mar 14, 2017
2,070
-2
2,413
Country
Turkey
Location
Turkey
Attack on mosque in Bursa
www.sabah.com.tr

Bursa'da camiye çirkin saldırı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde girdikleri camide dini kitapları yırtıp yere atan ve ses tesisatını bozan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Üçevler Camii'ne giren kimliği belirsiz kişi ya da...
www.sabah.com.tr www.sabah.com.tr

Sledgehammer attack on Bursa Ulu Mosque
www.yenisafak.com

Bursa'da Ulu Cami'ye balyozlu saldırı: Korkulukları haç işaretine benziyor

Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alan Tamer Ö., 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere korkuluklarının 'Haç' işaretine benzediği iddiasıyla camiye saldırdı.
www.yenisafak.com www.yenisafak.com

Armed attack in front of the mosque in Bursa
www.bgazete.com.tr

Bursa'da cami önünde silahlı saldırı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Balıkpazarı camii önünde Mustafa T. isimli kişi tüfekle bacağından yaralandı.
www.bgazete.com.tr www.bgazete.com.tr

Bomb attack near Bursa Ulu Mosque
www.ntv.com.tr

Bursa Ulu Cami yakınında bombalı saldırı

Bursa’da Ulu Camii yakınlarında dün akşam saatlerinde şiddetli bir patlama oldu. Bursa Valiliği, yaşanan patlamaya kadın canlı bombanın yol açtığı, intihar bombacısının kendisini patlattığını açıkladı. Patlamada canlı bomba öldü, 13 kişi de yaralandı.
www.ntv.com.tr www.ntv.com.tr

Paint attack in Denizli Mosque
www.haberturk.com

Denizli'de camiye çirkin saldırı!

Haberin detayları için tıklayınız
www.haberturk.com www.haberturk.com

The Kemalist attacked the imam and the congregation with a stick
www.yeniakit.com.tr

Camide imam ve cemaate saldırı! O anlar anbean kaydedildi - Yeni Akit

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Sultançiftliği Merkez Camii'nde alkollü bir şahıs, sopayla imam ve cemaate saldırdı. Cami cemaati saldırganı etkisiz hale getirirken olay güvenlik kamerasına yansıdı.
www.yeniakit.com.tr www.yeniakit.com.tr

Arson attack in the Faikpasa mosque
www.takvim.com.tr

Kadıköy'deki Faikpaşa Camii'ne alçak saldırı! Bez parçalarını tutuşturarak yaktı

İstanbul Kadıköy'de akşam saatlerinde Faikpaşa Camiii'ne gelen kimliği belirsiz bir kişi, elindeki poşetten çıkardığı bez parçalarını tutuşturarak camiyi yakmaya çalıştı. Dumanı fark eden cemaat, alevler daha fazla büyümeden müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla...
www.takvim.com.tr

Attack on the mosque in Izmir: Material damage occurred in the historical mosque
www.yenisafak.com

İzmir’de camiye çirkin saldırı: Tarihi camide maddi hasar meydana geldi

1522’de Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilen İzmir’in Seferihisar ilçesindeki tarihi Sığacık Camii, bir kişinin saldırısına uğradı. Caminin camları kırıldı, tabelaları söküldü.
www.yenisafak.com www.yenisafak.com

“Çav Bella” was played from the minarets of the mosque!
www.sabah.com.tr

İzmir’de camilere çirkin saldırı! Cami minarelerden “Çav Bella” dinletildi!

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, minare korsanlığını müzik coşkusuyla kutladı ve dört cami minaresinden “Çav Bella”nın şarkısının dinletilmesinin görüntülerini paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç...
www.sabah.com.tr www.sabah.com.tr

Attack on the mosque in Gaziantep
www.milliyet.com.tr

YAVUZELİ’NDE CAMİYE SALDIRI

.
www.milliyet.com.tr www.milliyet.com.tr
 
Wergeland

Wergeland

FULL MEMBER
Feb 4, 2022
121
0
110
Country
Norway
Location
Norway
Not a single notice in western newspaper.
How are you suppose to trust a media that is so biased and selective, and champions of human rights and so on.
 
Last edited:
jamahir

jamahir

ELITE MEMBER
Jul 9, 2014
23,992
15
21,093
Country
India
Location
India
LOL @Dai Toruko, you have a problem with Kemalists, even maybe without the alleged mosque attacks, I wonder about your response to Turkish Communists and other progressives.
 
vi-va

vi-va

SENIOR MEMBER
Jan 23, 2019
6,015
2
14,175
Country
China
Location
United States
Can anyone educate me what's the difference between Kemalist and Kemalism?

I am confused.
 
dBSPL

dBSPL

SENIOR MEMBER
Mar 2, 2018
4,041
17
10,784
Country
Turkey
Location
Turkey
Many of these events are provocations and conspiracies by NATO gladio in Turkiye. While they lose their influence in the country, they trying to touch the nerve endings in this way. This is not one-dimensional, they applies similiar methods on every political segment. They carry out some of these operations with Kck cells and some with feto cells. Mosque provocations, on the other hand, are generally carried out through radical left organizations (mlkp, cephe etc.) that work as a sub-branch of the Kck. These have nothing to do with Kemalism, but marxist leninist fractions. However, stupid political Islamists associate this with Kemalism and act as the advocates of these radical organizations.

Especially between 2013 and 2017, an unnamed war of independence was fought in our country.

This will for independence is the reason why the Western media is campaigning against Turkiye/Erdogan on this scale. Kemalists gave the greatest support to this will. Remember, kemalists imprisoned by political Islamists with fake lawsuits. When political Islamist idiots imprisoned Turkish patriots, the whole world supported the AKP. Don't be stupid.

Scanning 10 years of news and creating a fiction there; accusing a section of the country of terrorism over this is exactly what those who want to activate the fault lines in the country want.

As can be seen in this title, the political Islamist bigoted fools come to the hook like a fish.

I request the mods to fix the title and give a warning to the person who opened it. There are multiple forum rule violations.


@waz @The Eagle @Foxtrot Alpha

This is an open psyop study. If the forum moderator allows this despicable work within their own responsibility, I will not post on the PDF forum again.


Ethnic / political / nationalistic hate

Needless to say, PDF wishes to be a productive exchange of ideas and not a place of spreading communal, national, political or religiously motivated hatred. Members found involved in such activities would be severely penalized.

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Last edited:
dBSPL

dBSPL

SENIOR MEMBER
Mar 2, 2018
4,041
17
10,784
Country
Turkey
Location
Turkey
vi-va said:
Can anyone educate me what's the difference between Kemalist and Kemalism?

I am confused.
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Same thing. Kemalism is the name given to the way of thinking formed by Atatürk's reforms. The other, identifies people who adopt this idea.

Chak Bamu said:
What is going on in Turkey ???

I think the thread title is a bit extreme. It should be modified.
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Nothing is happening. Look at the dates of the news. The title is purposeful.
 
vi-va

vi-va

SENIOR MEMBER
Jan 23, 2019
6,015
2
14,175
Country
China
Location
United States
dBSPL said:
Same thing. Kemalism is the name given to the way of thinking formed by Atatürk's reforms. The other, identifies people who adopt this idea.



Nothing is happening. Look at the dates of the news. The title is purposeful.
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I thought Kemalism was good, not anymore?
 
waz

waz

SENIOR MODERATOR
Sep 15, 2006
18,778
70
50,353
Country
Pakistan
Location
United Kingdom
dBSPL said:
I request the mods to fix the title and give a warning to the person who opened it. There are multiple forum rule violations.


@waz @The Eagle @Foxtrot Alpha

This is an open psyop study. If the forum moderator allows this despicable work within their own responsibility, I will not post on the PDF forum again.
Click to expand...

Having seen this thread bro I agree this isn't right and no way are these attacks attributed to the said people. I'm old enough to know that regardless of political affiliation, no one attacks mosques.
I shall lock this actually. We can't have political wars like this, and yes I have been to Turkey and know Turks well.
 
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