AL Ahram / Arab News / PIB - PTI

AL Qahirah / Delhi / Riyadh

4th October 2022







AL Mamlakah ALʿArabīyah AL Misrriyyah AL Ḫilāfa AL Fātimiyyah Establishment Authority ALM Intaqatun ALM Uhafazatun ALM Antiqatun - Citizen Individuals are preparing to celebrate ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e Ib - AL Khātam AL Anbiyā - AL Ar Rasul e Allah AL Ar Rabbul AL ALameen - ALM Ahdiyyah AL Ish Ayyatun AL Ish ah Sultan AL Ar Aisun ALM Ad Deena ALM Unaww Arrah ALM Ak Kah ALM Uk Arramah ALE Umrattun ALM Uh Umm e Ad ALH Ish Umiyyah - AK e Ad va AL Is Um Ar va Arram Va Arran Va ELAM va Ur Va Ur Uk ALM Ishriyyah EL AL Att E Ib Is va ALF Aras va Akush va ALJ Az Irah AL Quds AL Urušalim - ALM ALW E Ad AL Khātam AL Anbiyā.



Although the ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e Ib - AL Khātam AL Anbiyā - AL Ar Rasul e Allah AL Ar Rabbul AL ALameen - ALM Ahdiyyah AL Ish Ayyatun AL Ish ah Sultan AL Ar Aisun ALM Ad Deena ALM Unaww Arrah ALM Ak Kah ALM Uk Arramah ALE Umrattun ALM Uh Umm e Ad ALH Ish Umiyyah - AK e Ad va AL Is Um Ar va Arram Va Arran Va ELAM va Ur Va Ur Uk ALM Ishriyyah EL AL Att E Ib Is va ALF Aras va Akush va ALJ Az Irah AL Quds AL Urušalim - ALM ALW E Ad AL Khātam AL Anbiyā Celebration will take place on ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e Ib - AL Khātam AL Anbiyā - AL Ar Rasul e Allah AL Ar Rabbul AL ALameen - ALM Ahdiyyah AL Ish Ayyatun AL Ish ah Sultan AL Ar Aisun ALM Ad Deena ALM Unaww Arrah ALM Ak Kah ALM Uk Arramah ALE Umrattun ALM Uh Umm e Ad ALH Ish Umiyyah EL AL Att Aqwin ALH Ej Ariyy 1,444 - ALH EL AL Ar Rabīʿ ALʾAwwal - 12th; AL Mamlakah ALʿArabīyah AL Misrriyyah AL Ḫilāfa AL Fātimiyyah Establishment Authority ALM Intaqatun ALM Uhafazatun ALM Antiqatun ALM Arkazun - ALAs Shah Rah are already filled with all kinds of Festive Sweets and Qandils.



Among the famous pieces of candy that takes over AL Mamlakah ALʿArabīyah AL Misrriyyah AL Ḫilāfa AL Fātimiyyah Establishment Authority ALM Intaqatun ALM Uhafazatun ALM Antiqatun ALM Arkazun - ALAs Shah Rah is the famous ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e Ib - AL Khātam AL Anbiyā - AL Ar Rasul e Allah AL Ar Rabbul AL ALameen - ALM Ahdiyyah AL Ish Ayyatun AL Ish ah Sultan AL Ar Aisun ALM Ad Deena ALM Unaww Arrah ALM Ak Kah ALM Uk Arramah ALE Umrattun ALM Uh Umm e Ad ALH Ish Umiyyah - AK e Ad va AL Is Um Ar va Arram Va Arran Va ELAM va Ur Va Ur Uk ALM Ishriyyah EL AL Att E Ib Is va ALF Aras va Akush va ALJ Az Irah AL Quds AL Urušalim - ALM ALW E Ad AL Khātam AL Anbiyā ULʻUba va ʻArūsa.