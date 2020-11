Apple CarPlay: More than 600 car models [including International] to choose from

iOS - CarPlay - Available Models Find out which automobile manufacturers currently offer or are planning to introduce models that support CarPlay.

2017 - 2020 Abarth 595

2017 - 2020 Abarth 695

2017 - 2020 NSX

2018 - 2020 MDX

2018 - 2020 TLX

2019 - 2020 ILX

2019 - 2020 RDX

2018 - 2020 Giulia

2018 - 2020 Stelvio

2017 DB9 Volante

2017 V8 Vantage

2017 V12 Vantage

2017 - 2018 Vanquish

2017 - 2018 Rapide

2017 - 2020 A3

2017 - 2020 A4

2017 - 2020 A5

2017 - 2020 A6

2017 - 2020 A7

2017 - 2020 Q2

2017 - 2020 Q7

2017 - 2020 R8

2017 - 2020 TT

2018 - 2020 Q5

2019 - 2020 e-tron

2019 - 2020 Q8

2020 Q3

2018 - 2020 310

2018 - 2020 310W

2018 - 2020 510

2020 730

2017 - 2020 Bentayga

2019 - 2020 Continental

2020 Flying Spur

2017 - 2020 1 Series

2017 - 2019 6 Series

2017 - 2020 2 Series

2017 - 2020 4 Series

2017 - 2020 5 Series

2017 - 2020 7 Series

2018 - 2020 8 Series

2017 - 2020 X3

2017 - 2020 X4

2017 - 2020 X5

2017 - 2020 X6

2018 - 2021 X7

2017 - 2021 3 Series

2018 - 2020 X1

2018 - 2020 X2

2018 - 2020 i3

2019 - 2020 i8

2019 - 2020 Z4

2021 1 Series

2021 2 Series

2021 3 Series

2021 4 Series

2021 5 Series

2021 6 Series

2021 8 Series

2021 X5

2021 X6

2021 X7

2021 X5 M

2021 X6 M

2021 Z4

2017 - 2020 BX3

2017 - 2020 BX4

2017 - 2020 BX5

2017 - 2020 BX6

2016 - 2017 Excelle

2016 - 2020 LaCrosse

2016 - 2020 Regal

2017 - 2020 Encore

2017 - 2020 Envision

2018 - 2020 Enclave

2018 - 2020 GT

2018 - 2020 GT-MPV

2018 - 2021 GL6

2020 VELITE 6

2020 GL8 Avenir

2020 GL8 ES

2021 GL8 Business Travel Edition

2016 ELR

2016 - 2019 ATS

2016 - 2019 ATS-V

2016 - 2019 CTS

2016 - 2019 CTS-V

2016 - 2020 CT6

2016 - 2020 CT6-V

2016 - 2019 XTS

2017 - 2020 XT5

2019 - 2020 XT4

2020 CT4

2020 CT4-V

2020 CT5

2020 CT5-V

2020 XT6

2016 - 2021 Escalade / ESV

2017 - 2020 Arrizo 5

2017 - 2020 Arrizo 7

2017 - 2020 Tiggo 3

2017 - 2020 Tiggo 3X

2017 - 2020 Tiggo 5X

2018 - 2020 Tiggo 2

2018 - 2020 Tiggo 4

2018 - 2020 Tiggo 8

2020 Arrizo 6

2016 - 2017 Cavalier

2016 - 2019 Volt

2016 - 2020 Camaro

2016 - 2020 Camaro Convertible

2016 - 2020 Colorado

2016 - 2020 Corvette

2016 - 2020 Corvette Convertible

2016 - 2020 Cruze

2016 - 2020 Impala

2016 - 2020 Malibu

2016 - 2020 Sail LOVA

2016 - 2020 Silverado

2016 - 2020 Silverado HD

2016 - 2020 Spark

2016 - 2020 Suburban

2016 - 2020 Tahoe

2017 - 2020 Aveo

2017 - 2020 Bolt EV

2017 - 2020 Prisma

2017 - 2020 S10

2017 - 2020 Sonic

2017 - 2020 Tracker

2017 - 2020 Trax

2018 - 2020 Equinox

2018 - 2020 Traverse

2019 - 2020 Blazer

2019 - 2020 Monza

2020 Captiva

2020 - 2021 Trailblazer

2017 - 2020 300

2018 - 2020 Pacifica

2020 Voyager

2016 - 2020 Aircross

2016 - 2020 Berlingo Multispace

2016 - 2020 C3

2016 - 2020 C4

2016 - 2020 C4 Picasso

2016 - 2020 C5

2016 - 2020 C5 Break

2016 - 2020 C6

2016 - 2020 Jumper

2016 - 2020 Jumpy

2016 - 2020 Spacetourer

2017 - 2020 C3-AirCross

2017 - 2020 C3-XR

2017 - 2020 C4 Cactus

2017 - 2020 C4-L

2017 - 2020 C4-Lounge

2017 - 2020 C4 Spacetourer

2017 - 2020 C-Elysée

2017 - 2020 C-Quatre

2018 - 2020 Berlingo

2018 - 2020 C5 Aircross

2017 - 2020 E3

2019 - 2020 GO

2019 - 2020 GO+

2017 - 2020 Challenger

2017 - 2020 Charger

2018 - 2020 Durango

2019 - 2020 Journey

2016 景逸S50

2016 - 2017 风行50

2016 - 2020 风行X5

2016 - 2020 景逸X5

2016 - 2020 景逸X6

2017 风行SX7

2017 风行S50EV

2017 景逸X5L

2017 景逸S50EV

2017 - 2020 风行X6

2017 - 2020 风行X7

2017 - 2020 风行SX6

2017 - 2020 风行F600

2017 - 2020 风行M6

2017 - 2020 风行F6

2017 - 2020 风行V6

2017 - 2020 风行M5

2017 - 2020 风行F5

2017 - 2020 风行V5

2017 - 2020 景逸X7

2018 - 2020 风行X3

2018 - 2020 风行X7L

2018 - 2020 风行X7S

2018 - 2020 风行S500EV

2018 - 2020 景逸X3

2018 - 2020 景逸X7S

2018 - 2020 景逸X7L

2016 - 2020 DS 3

2016 - 2020 DS 3 Cabrio

2016 - 2020 DS 3 Crossback

2016 - 2020 DS 4

2016 - 2020 DS 5

2017 - 2020 DS 4S

2017 - 2020 DS 5LS

2017 - 2020 DS 6

2018 - 2020 DS 7 Crossback

2016 FF

2016 F12 tdf

2016 - 2017 California T

2016 - 2017 F12 Berlinetta

2016 - 2020 488 GTB

2016 - 2020 488 Spider

2017 - 2020 GTC4Lusso

2018 - 2020 812 Superfast

2018 - 2020 Portofino

2019 - 2020 Monza SP1

2019 - 2020 Monza SP2

2020 F8 Tributo

2020 sf90 Stradale

2017 - 2020 500

2017 - 2020 500L

2017 - 2020 Tipo

2018 - 2020 500X

2018 - 2020 Argo

2017 - 2019 C-MAX

2017 - 2019 Fiesta

2017 - 2019 Flex

2017 - 2019 Focus

2017 - 2019 Taurus

2017 - 2020 Edge

2017 - 2020 Escape

2017 - 2020 Expedition

2017 - 2020 F-150

2017 - 2020 Fusion

2017 - 2020 Transit

2017 - 2020 Transit Connect

2017 - 2020 Mustang

2017 - 2020 Super Duty

2017 - 2020 Explorer

2018 - 2020 EcoSport

2018 - 2020 Ford GT

2021 Mustang Mach-E

2021 Bronco

2021 Bronco Sport

2017 - 2021 G80

2020 G70

2020 G90

2021 GV80

2016 - 2020 Canyon

2016 - 2020 Sierra

2016 - 2020 Yukon

2016 - 2020 Yukon XL

2017 - 2020 Acadia

2018 - 2020 Terrain

2017 - 2020 F7

2017 - 2020 S5

2017 - 2020 S5 young

2017 - 2020 S7

2018 - 2020 F5

2017 - 2020 H1 Blue-Brand

2017 - 2020 H2 Blue-Brand

2017 - 2020 H2 Red-Brand

2017 - 2020 H6 Blue-Brand

2017 - 2020 H6 Red-Brand

2019 - 2021 F7

2020 - 2021 H6N

2016 - 2020 Captiva

2016 - 2018 Insignia

2016 - 2018 Spark

2016 - 2020 Colorado

2017 - 2020 Astra

2017 - 2020 Barina

2017 - 2020 Trailblazer

2018 - 2020 Commodore

2018 - 2020 Equinox

2018 - 2020 Trax

2019 - 2020 Acadia

2016 - 2020 Accord

2016 - 2020 Civic

2017 - 2020 Ridgeline

2017 - 2020 CR-V

2017 - 2020 Pilot

2018 - 2020 Odyssey

2019 - 2020 Clarity

2018 - 2020 Fit

2019 - 2020 HR-V

2019 - 2020 Insight

2019 - 2020 Passport

2018 - 2020 Gold Wing

2020 Africa Twin

2015 - 2016 Genesis Sedan

2015 - 2018 Azera

2015 - 2020 Sonata

2016 - 2020 i10

2016 - 2020 i30

2016 - 2020 i40

2016 - 2020 Elantra GT

2016 - 2020 Tucson

2016 - 2020 Veloster

2017 - 2020 Santa Fe

2017 - 2020 Ioniq

2017 - 2020 Kona

2017 - 2019 Santa Fe Sport

2017 - 2021 Elantra

2019 Santa Fe XL

2019 - 2020 Accent

2020 Nexo

2020 Palisade

2020 Venue

2020 Challenger

2020 Chieftain

2020 Roadmaster

2020 Q50

2020 Q60

2020 QX50

2020 QX80

2019 - 2020 E-Pace

2019 - 2020 F-Pace

2019 - 2020 I-Pace

2019 - 2020 XE

2019 - 2020 XF

2019 - 2020 XJ

2019 - 2021 F-Type

2017 - 2019 Compass

2018 - 2019 Grand Cherokee

2018 - 2019 Renegade

2018 - 2019 Wrangler

2020 Gladiator

2014 - 2020 Soul

2015 - 2020 Optima

2015 - 2020 Optima Hybrid

2015 - 2020 Sedona

2015 - 2021 Soul EV

2017 - 2019 Cadenza

2017 - 2020 Sorento

2017 - 2020 Sportage

2017 - 2020 Forte

2017 - 2020 Niro

2017 - 2020 Optima Plug-In Hybrid

2018 - 2020 Niro Plug-In Hybrid

2018 - 2020 Rio

2018 - 2020 Stinger

2019 - 2020 K900

2020 Telluride

2021 Seltos

2021 K5

2017 Centenario

2019 - 2020 Huracán

2019 - 2020 Urus

2019 - 2020 Range Rover

2019 - 2020 Range Rover Discovery

2019 - 2020 Range Rover Discovery Sport

2019 - 2020 Range Rover Evoque

2019 - 2020 Range Rover Sport

2019 - 2020 Range Rover Velar

2020 Defender

2019 - 2020 ES

2019 - 2020 LC

2019 - 2020 LS

2019 - 2020 NX

2019 - 2020 RC

2019 - 2020 RC F

2019 - 2020 UX

2020 - 2020 RX

2021 IS

2015 - 2021 G10

2017 - 2019 EV80

2017 - 2021 D90

2017 - 2021 T60

2018 - 2021 V80

2019 - 2021 DELIVER 9

2020 eDELIVER 9

2017 - 2020 迈威

2017 - 2020 轩朗

2017 - 2020 X70

2017 - 2020 X80

2017 - 2018 MKS

2017 - 2018 MKX

2017 - 2019 MKC

2017 - 2019 MKT

2017 - 2020 MKZ

2017 - 2020 Navigator

2017 - 2020 Continental

2018 - 2020 Nautilus

2020 Aviator

2020 Corsair

2017 - 2020 Ghibli

2017 - 2020 Levante

2017 - 2020 Quattroporte

2018 - 2020 GranCabrio

2018 - 2020 GranTurismo

2015 - 2021 G10

2017 - 2019 EV80

2017 - 2021 D90

2017 - 2021 T60

2018 - 2021 V80

2019 - 2021 DELIVER 9

2020 - 2021 eDELIVER 9

2018 - 2020 Mazda6

2019 - 2020 CX-5

2019 - 2020 CX-8

2019 - 2020 CX-9

2019 - 2020 Mazda3

2020 CX-3

2020 CX30

2020 Mazda2

2020 MX-5

2016 - 2020 A-Class

2016 - 2020 B-Class

2016 - 2020 CLA-Class

2016 - 2020 CLS-Class

2016 - 2020 E-Class Cabriolet

2016 - 2020 E-Class Coupe

2016 - 2020 GLA-Class

2016 - 2020 GLE-Class

2017 - 2020 E-Class

2017 - 2020 GLS-Class

2017 - 2020 SL-Class

2018 - 2020 GLC-Class

2018 - 2020 S-Class

2019 - 2020 C-Class

2016 GT

2016 - 2020 MG5

2017 - 2020 RX5

2017 - 2020 GS

2017 - 2020 ZP

2017 - 2020 ZS

2019 - 2020 Hector

2019 - 2020 M GMG

2019 - 2020 M GMG Ei5

2019 - 2020 HS

2019 - 2020 ZS EV

2020 eHS

2020 Gloster

2018 - 2020 Clubman

2018 - 2020 Countryman

2019 - 2020 Convertible

2019 - 2020 Hardtop 2 Door

2019 - 2020 Hardtop 4 Door

2017 i-MiEV

2016 - 2020 Pajero

2016 - 2020 Pajero Sport

2016 - 2020 Mirage

2016 - 2020 Mirage G4

2017 - 2020 Outlander

2017 - 2020 Outlander PHEV

2017 - 2020 ASX

2017 - 2020 Triton

2017 - 2020 Delica D:2

2017 - 2020 Delica D:2 Custom

2018 - 2020 Eclipse Cross

2017 - 2020 Maxima

2017 - 2020 Micra

2017.5 - 2020 Murano

2018 - 2020 GT-R

2018 - 2020 Kicks

2018 - 2020 Leaf

2018 - 2020 Rogue

2019 - 2020 Altima

2019 - 2020 Qashqai

2019 - 2020 Rogue Sport

2019 - 2020 Sentra

2019 - 2020 Terrano

2019 - 2020 Titan

2019 - 2020 Versa

2020 Patrol

2016 - 2020 ADAM

2016 - 2020 Astra

2016 - 2020 Corsa

2016 - 2020 Insignia

2016 - 2020 KARL

2017 - 2020 Ampera-e

2017 - 2020 Crossland X

2017 - 2020 Mokka

2017 - 2020 Zafira

2018 - 2020 Combo Life

2018 - 2020 Grandland

2016 - 2020 208

2016 - 2020 2008

2016 - 2020 308S

2016 - 2020 3008

2016 - 2020 4008

2016 - 2020 408

2017 - 2020 301

2017 - 2020 308

2017 - 2020 308 SW

2017 - 2019 508

2017 - 2020 5008

2016 - 2020 Expert

2016 - 2020 Partner Tepee

2016 - 2020 Traveller

2018 - 2020 Rifter

2017 - 2020 718

2017 - 2020 Panamera

2017 - 2020 Macan

2017 - 2020 Cayenne

2017 - 2020 911

2020 Taycan

2017 - 2020 Young

2018 - 2020 Ram 1500

2018 - 2020 Ram 2500

2018 - 2020 Ram 3500

2018 - 2020 Ram 4500

2017 - 2020 Clio

2017 - 2020 Espace

2017 - 2020 Kadjar

2017 - 2020 Mégane

2017 - 2020 Mégane Estate

2017 - 2020 Scénic

2017 - 2020 Grand Scénic

2017 - 2020 Talisman

2017 - 2020 Talisman Estate

2018 - 2020 Koleos

2018 - 2020 Fluence

2019 - 2020 Twingo

2016 - 2020 RX5

2017 - 2020 eRX5

2017 - 2020 RX3

2017 - 2020 i6

2019 - 2020 i5

2020 Cullinan

2020 Dawn

2020 Ghost

2020 Phantom

2020 Wraith

2016 - 2020 Alhambra

2016 - 2020 Ibiza

2016 - 2020 Leon

2016 - 2020 Toledo

2017 - 2020 Ateca

2018 - 2020 Arona

2020 Tarraco

2016 - 2017 Yeti

2016 - 2020 Fabia

2016 - 2020 Octavia

2016 - 2020 Rapid

2016 - 2020 Superb

2017 - 2020 Karoq

2017 - 2020 Kodiaq

2017 - 2020 Scala

2018 - 2020 Kamiq

2017 - 2020 Impreza

2018 - 2019 BRZ

2018 - 2020 Crosstrek

2018 - 2020 Legacy

2018 - 2020 Outback

2019 - 2020 Ascent

2019 - 2020 Forester

2019 - 2020 WRX

2019 - 2020 WRX STI

2016 - 2020 Baleno

2016 - 2020 Ciaz

2016 - 2020 Hustler

2016 - 2020 Ignis

2016 - 2020 Lapin

2016 - 2020 Solio

2016 - 2020 Solio Bandit

2016 - 2020 Spacia

2016 - 2020 Spacia Custom

2016 - 2020 SX4 S-CROSS

2016 - 2020 Vitara

2018 - 2020 Jimny

2017 - 2020 Nexon

2019 - 2020 Hexa

2019 - 2020 Tiago

2019 - 2020 Tigor

2020 Altroz

2020 Harrier

2018 - 2020 Aygo

2019 - 2020 Avalon

2019 - 2020 Corolla Hatchback

2019 - 2020 Camry

2019 - 2020 C-HR

2019 - 2020 RAV4

2019 - 2020 Sienna

2020 - 2020 4Runner

2020 Corolla

2020 Highlander

2020 Prius Prime

2020 Sequoia

2020 Supra

2020 Tacoma

2020 Tundra

2020 Yaris

2021 Venza

2016 - 2020 ADAM

2016 - 2020 Astra

2016 - 2020 Corsa

2016 - 2020 Insignia

2016 - 2020 Viva

2017 - 2020 Ampera-e

2017 - 2020 Crossland-x

2017 - 2020 Mokka

2017 - 2020 Zafira

2016 Spacefox

2016 - 2018 CC

2016 - 2018 Scirocco

2016 - 2020 Amarok

2016 - 2019 Beetle

2016 - 2019 Beetle Cabriolet

2016 - 2019 Golf R

2016 - 2020 Caddy

2016 - 2020 California

2016 - 2020 Caravelle

2016 - 2020 e-Golf

2016 - 2020 Fox

2016 - 2020 Golf

2016 - 2020 Golf Cabriolet

2016 - 2020 Golf SportsVan

2016 - 2020 Golf Variant

2016 - 2020 Golf SportWagen

2016 - 2020 GTI

2016 - 2020 Jetta

2016 - 2020 Lamando

2016 - 2020 Multivan

2016 - 2020 Passat Variant

2016 - 2020 Polo

2016 - 2020 Sharan

2016 - 2020 Tiguan

2016 - 2020 Touran

2016 - 2020 Transporter

2016 - 2020 Passat

2017 - 2020 Atlas

2017 - 2020 Crafter

2017 - 2020 CrossFox

2017 - 2020 Gol

2017 - 2020 Saveiro

2017 - 2020 Voyage

2018 - 2020 Arteon

2018 - 2020 Bora

2018 - 2020 Magotan

2018 - 2020 Sagitar

2018 - 2020 T-Roc

2016 - 2020 XC90

2017 - 2020 S90

2017 - 2020 V90

2018 - 2020 XC60

2019 - 2020 S60

2019 - 2020 V60

2019 - 2020 XC40

Every major automobile manufacturer currently offers models that support CarPlay or is planning to introduce them. Check this list for the latest information. * abarthacuraalfa-romeoaston-martinaudibaojunbentleybmwborgwardbuickcadillaccherychevroletchryslercitroencowindatsundodgedongfengdsferrarifiatfordgenesisgmchaimahavalholdenhondahonda-motorhyundaiindian-motorcycleinfinitijaguarjeepkialamborghiniland-roverlexusldvlifanlincolnmaseratimaxusmazdamercedesmgminimitsubishinissanopelpeugeotporscheqorosramrenaultroewerolls-royceseatskodasubarusuzukitatatoyotavauxhallvwvolvo