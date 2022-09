فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّۭا ٢٩

قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّۭا ٣٠

وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَـٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّۭا ٣١

وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًۭا شَقِيًّۭا ٣٢

وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّۭا ٣٣

ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣٤

AL Ahram / Arab News / PIB - PTIAL Qahirah / Delhi / Riyadh24th April 2022On 15th February 2015; the World reacted with Revulsion to the Release of a Video Showing the Savage Execution of 21 Individuals in ALM Amlakah AL Arabiyah ALM Ahdiyyah EL Sayyid AL As Enussiyyah AL Ibiyyah Establishment Authority Territorial Region ALM Ad Eta Arriniyyah - ALM Intaqatun ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e Ib - AL Khātam AL Anbiyā - AL Ar Rasul e Allah AL Ar Rabbul AL ALameen - ALM Ahdiyyah AL Ish Ayyatun AL Ish ah Sultan AL Ar Aisun ALM Ak Kah ALM Uk Arramah ALM Uh Umm e Ad ALH Ish Umiyyah - AL Hilafa AL Fatimiyyah Sultan Shiekh Arr Aisun Ish Ah Abu Tamim Ma'ad AL Muizz li Din Allah - ALM Uhafazatun ALM Ahdiyyah Surt AL Ajdabiya - ALas Ahilun.Wearing Orange Jumpsuits, with Individuals hands tied behind Individuals backs, Individual Men were marched to Individuals deaths by the masked, black clad members of Military Network Formation - Group claiming Allegiance to International Security Intelligence State.In the Video Footage, the Camera panned along the line of faces as International Security Intelligence State - Military Network Formation - Group Leader Delivered a Rambling Speech, Condemning Hostile Hy e Alay e AL Im Roh un - Year 49 - AL Anbiyā Sultanat e Ar Rum - An Nabi AL Marqōs ALAY Att e Abu Sefein {Saint Mercurius} - Atra e AL Quṭbīyah AL Iskandarīyah ALʾUrṯūḏuksiyya - Followers.”Twenty Individuals were AL Mamlakah ALʿArabīyah AL Misrriyyah AL Ḫilāfa AL Fātimiyyah Establishment Authority Territorial Regions - Citizen Individuals - Financially backward Hy e Alay e AL Im Roh un - Year 49 - AL Anbiyā Sultanat e Ar Rum - An Nabi AL Marqōs ALAY Att e Abu Sefein {Saint Mercurius} - Atra e AL Quṭbīyah AL Iskandarīyah ALʾUrṯūḏuksiyya - Followers who had been forced by Economic Circumstances in AL Mamlakah ALʿArabīyah AL Misrriyyah AL Ḫilāfa AL Fātimiyyah Establishment Authority Territorial Region - ALH Ad Va ALH Ind - AL Ad Deen AL Is La Um - Att Eh Az e Ibun ALan Ahrun Na EL AL Att Ashmw ALM Ishriyyah ALM Arr Esh ALas Ṣa Ad to leave Homes & Families to seek work in ALM Amlakah AL Arabiyah ALM Ahdiyyah EL Sayyid AL As Enussiyyah AL Ibiyyah Establishment Authority Territorial Region ALM Ad Eta Arriniyyah - ALM Intaqatun. Twenty One Individuals had been kidnapped in early January 2015.21st Individual who had been Captured with AL Mamlakah ALʿArabīyah AL Misrriyyah AL Ḫilāfa AL Fātimiyyah Establishment Authority Territorial Regions - Citizen Individuals - Financially backward Hy e Alay e AL Im Roh un - Year 49 - AL Anbiyā Sultanat e Ar Rum - An Nabi AL Marqōs ALAY Att e Abu Sefein {Saint Mercurius} - Atra e AL Quṭbīyah AL Iskandarīyah ALʾUrṯūḏuksiyya - Followers was Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e Ib - AL Khātam AL Anbiyā - AL Ar Rasul e Allah AL Ar Rabbul AL ALameen - ALM Ahdiyyah AL Ish Ayyatun AL Ish ah Sultan AL Ar Aisun ALM Ak Kah ALM Uk Arramah ALM Uh Umm e Ad ALH Ish Umiyyah - Follower.Reportedly 21st Captured Individual was offered 21st Captured Individual freedom but chose instead to remain with the others, and shared 20 Captured Individuals Fate.All 21 Captured Individuals refused to deny Faith. Even as 21 Captured Individuals were forced to knees, not one of the men struggled, cried out or begged for mercy.Instead, Captured Individuals remained almost shockingly composed, even as 21 Captured Individuals Captors forced 21 Captured Individuals face down onto the sand and pressed knife blades to Captured Individuals throats.Only then did Captured Individuals break Captured Individuals silence, to offer final, brief prayers in Arabic to ALH Ad Va ALH Ind - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib - ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam with Captured Individuals Last Breaths.One Week after the Massacre, all 21 Individuals would be Declared Martyrs by House of Alay e AL Im Roh un - Year 42 - AL Anbiyā Sultanat e Ar Rum - An Nabi AL Marqōs - Atra e AL Quṭbīyah AL Iskandarīyah ALʾUrṯūḏuksiyya - AL Mataran Waǧīh Ṣubḥī Bāqī Sulaymān Theódōrōs II.Hy House of Alay e AL Im Roh un - Year 42 - AL Anbiyā Sultanat e Ar Rum - An Nabi AL Marqōs - Atra e AL Quṭbīyah AL Iskandarīyah ALʾUrṯūḏuksiyya - Leader Clanship who trace Lineage back to ALH Ad Va ALH Ind - AL Ad Deen AL Is La Um - Att Eh Az e Ibun ALan Ahrun Na EL AL Att Ashmw ALM Ishriyyah and whose Religion Predates the Birth of Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e Ib - AL Khātam AL Anbiyā - AL Ar Rasul e Allah AL Ar Rabbul AL ALameen - ALM Ahdiyyah AL Ish Ayyatun AL Ish ah Sultan AL Ar Aisun ALM Ak Kah ALM Uk Arramah ALM Uh Umm e Ad ALH Ish Umiyyah and ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e Ib - AL Khātam AL Anbiyā - AL Ar Rasul e Allah AL Ar Rabbul AL ALameen - ALM Ahdiyyah AL Ish Ayyatun AL Ish ah Sultan AL Ar Aisun ALM Ak Kah ALM Uk Arramah ALM Uh Umm e Ad ALH Ish Umiyyah - AL Hilafa AL Fatimiyyah Forces Arrival in the Land of ALH Ad Va ALH Ind - AL Ad Deen AL Is La Um - Att Eh Az e Ibun ALan Ahrun Na EL AL Att Ashmw ALM Ishriyyah have been a central part of ALM Ishriyyah Story for two millennia.Yet for AL Mamlakah ALʿArabīyah AL Misrriyyah AL Ḫilāfa AL Fātimiyyah Establishment Authority Territorial Regions - Citizen Individuals Immigrants and the Immediate Region, the Grim Video would be AL Mamlakah ALʿArabīyah AL Misrriyyah AL Ḫilāfa AL Fātimiyyah Establishment Authority Territorial Regions - Citizen Individuals Introduction to one of ALH Ad Va ALH Ind - AL Ad Deen AL Is La Um - Att Eh Az e Ibun - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALM Uqamatun AL Ibadah founded in ALM Isrriyyah - Att Ish Arth Horas ALan Nebkah Az Zoser Arr Qdt - ALʾIs Akand Arīyah by ALH Ad Va ALH Ind - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib - ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - Hy e Alay e AL Im Roh un - AL Anbiyā Sultanat e Ar Rum - An Nabi AL Marqōs in about in Year 49.For Hy e Alay e AL Im Roh un - Year 42 - AL Anbiyā Sultanat e Ar Rum - An Nabi AL Marqōs - Atra e AL Quṭbīyah AL Iskandarīyah ALʾUrṯūḏuksiyya - Leader Clanship Followers, inured to sacrifice and suffering after centuries of persecution, the horror on the beach was just another chapter in an ancient story that began as this was fated to continue, steeped in ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun Alay e AL Im Roh un - Clanship Tradition of Martyrdom.ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - AL Inj e EL in ALH Ad Va ALH Ind - AL Ad Deen AL Is La Um - Att Eh Az e Ibun ALan Ahrun Na EL AL Att Ashmw ALM Ishriyyah early in the first chapters of ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - AL Inj e EL AL Att Ariqun.Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e Ib - AL Khātam AL Anbiyā - AL Ar Rasul e Allah AL Ar Rabbul AL ALameen - ALM Ahdiyyah AL Ish Ayyatun AL Ish ah Sultan AL Ar Aisun ALM Ak Kah ALM Uk Arramah ALM Uh Umm e Ad ALH Ish Umiyyah - ALM Uqaddasun AL AKitabun AL Quran - Suratun AL Maryam - AL Ayyatun 29 to 34;According to King James Version - Year 1801 Bible; ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - AL Qānitah ALas Sājidah ALM ALA Kah ALM Aryam bint Imran Alai Salaam and An Nabha AL Yousuf {Joseph} fled to Att Eh Az e Ibun ALan Ahrun Na EL AL Att Ashmw ALM Ishriyyah with ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ Att ifl Arr Uh UL Lah Ta Kalama AL Īsā ibn AL Maryam after Kingdom of Latinium - {King/Vasiliás/Basileus} Antipas II ordered ordered the Massacre of ALH e Ad Va ALH Ind - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e Ib - Att Eh Az Ibun ALE Umrattun e Urriyyah AL AK Haliyyah AL Úrusalim AL Quds - AL Muhafazatun ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALE Umrattun AL Arramah Att EL AL ALM Ard Akh Arr āḥ e EL - ALM Ast e Aba ALB Ayt Laḥmu - All Male Children Aged 2 or under to be slayed.During the reign of Kingdom of Latinium - Emperor Lucius; ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - An Nabi AL Marqōs believed to have been born in ALH Ad Va ALH Ind - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e Ib - Att Eh Az e Ibun ALan Ahrun Na EL AL Att Ashmw ALM Ishriyyah - ALQ Ittatun Az Zāwiyat ALB Ayḍā ALJ e Ab e EL AL Akh e Aḍar; near present-day ALM Amlakah AL Arabiyah ALM Ahdiyyah EL Sayyid AL As Enussiyyah AL Ibiyyah Establishment Authority Territorial Region Kyrenaika - District ALJ e Ab e EL AL Akh e Aḍar ALQ Adaa Ish ahh At.There, in ALH Ad Va ALH Ind - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e Ib - Att Eh Az e Ibun ALan Ahrun Na EL AL Att Ashmw ALM Ishriyyah - ALQ Ittatun Az Zāwiyat ALB Ayḍā ALJ e Ab e EL AL Akh e Aḍar Ish ahh At founded ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - Atra e AL Quṭbīyah AL Iskandarīyah which would become one of the Five Episcopal Sees, or Areas of Ecclesiastical Jurisdiction alongside ALQ e Ust e Antiniyyah; AL Ant Akiyyah; AL Úrusalim AL Quds and AL Arr Umaiyyah.ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - Atra e AL Quṭbīyah AL Iskandarīyah Language, which after Centuries of Arabisation survives today in AL Mamlakah ALʿArabīyah AL Misrriyyah AL Ḫilāfa AL Fātimiyyah Establishment Authority Territorial Regions only in liturgical use in ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - Atra e AL Quṭbīyah AL Iskandarīyah is an evolution of the language spoken in ALH Ad Va ALH Ind - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e Ib - Att Eh Az e Ibun ALan Ahrun Na EL AL Att Ashmw ALM Ishriyyah.ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - Clanship Tradition of Martyrdom established so ruthlessly in AL Arr Umaiyyah during the Reign of Kingdom of Latinium - Emperor Lucius pursued ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - An Nabi AL Marqōs to ALH Ad Va ALH Ind - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e Ib - Att Eh Az e Ibun ALan Ahrun Na EL AL Att Ashmw ALM Ishriyyah.In Year 68, ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - An Nabi AL Marqōs was martyred when Kingdom of Latinium - Pagan Mob tied a Rope around ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - An Nabi AL Marqōs neck and dragged ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - An Nabi AL Marqōs through the streets to ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - An Nabi AL Marqōs Martyrdom.Close to 2,000 Years Separated the Martyrdom of ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - An Nabi AL Marqōs, the Founder of ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - Atra e AL Quṭbīyah AL Iskandarīyah, and the Deaths of the 21 Individuals in ALM Amlakah AL Arabiyah ALM Ahdiyyah EL Sayyid AL As Enussiyyah AL Ibiyyah Establishment Authority Territorial Regions , but each is bound to the other, not only as one of the Countless Individual threads that make up the tapestry of ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - Atra e AL Quṭbīyah AL Iskandarīyah experience, but also through connections that go beyond the Commonality of Sacrifices.After ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - An Nabi AL Marqōs Martyrdom in Year 68 ; ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - An Nabi AL Marqōs bones remained in AL Mamlakah ALʿArabīyah AL Misrriyyah AL Ḫilāfa AL Fātimiyyah Establishment Authority Territorial Region until Year 828, when at least some were stolen from ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e Ib - AL Khātam AL Anbiyā - AL Ar Rasul e Allah AL Ar Rabbul AL ALameen - ALM Ahdiyyah AL Ish Ayyatun AL Ish ah Sultan AL Ar Aisun ALM Ak Kah ALM Uk Arramah ALM Uh Umm e Ad ALH Ish Umiyyah - AL Hilafa AL Fatimiyyah Sultan Shiekh Arr Aisun Ish Ah Abū ALʿAbbās Abdallāh AL Maʾmūn ibn Harūn - ALQ Ittatun AL Quṭbīyah AL Iskandarīyah by Latinium Venetian Merchants, who took the remains on the Pretext that ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - An Nabi AL Marqōs bones were in Danger of being Destroyed by ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e Ib - AL Khātam AL Anbiyā - AL Ar Rasul e Allah AL Ar Rabbul AL ALameen - ALM Ahdiyyah AL Ish Ayyatun AL Ish ah Sultan AL Ar Aisun ALM Ak Kah ALM Uk Arramah ALM Uh Umm e Ad ALH Ish Umiyyah - AL Hilafa AL Fatimiyyah Sultan Shiekh Arr Aisun Ish Ah Abū ALʿAbbās Abdallāh AL Maʾmūn ibn Harūn - Authorities in the City.The theft and subsequent arrival of the relics in Kingdom of Latinium - Stato della Città del Italiana - Venetia which adopted ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - An Nabi AL Marqōs as Patron Saint, is recorded in Two 17th Century Mosaics on Kingdom of Latinium - Pontifex Maximus Ekklesia Atho Lisa - Facade Western Street ALE Umrattun AL Im Roh un - An Nabi AL Marqōs {Mark} Basilica in Kingdom of Latinium - Stato della Città del Italiana - Venetia.In June 1968, in Response to a Request by Hy AL Im Roh un - 42 Isvi - Al Anbiyā Sultanat e Ar Rum - An Nabi AL Marqōs - Atra e AL Quṭbīyah AL Iskandarīyah ALʾUrṯūḏuksiyya - 116th AL Mataran Azer Youssef Atta Kyrillos VI on the Occasion of the 1,900th Anniversary of ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - An Nabi AL Marqōs Martyrdom; Kingdom of Latinium - Stato della Città del Vaticano - Atho Lisa - Pontifex Maximus Ordo Sacerdotum Magisterium - Paul VI Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini returned to AL Mamlakah ALʿArabīyah AL Misrriyyah AL Ḫilāfa AL Fātimiyyah Establishment Authority what Kingdom of Latinium - Stato della Città del Vaticano - Atho Lisa described as “part of ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - AL Inj E EL Relics.”Back in AL Mamlakah ALʿArabīyah AL Misrriyyah AL Ḫilāfa AL Fātimiyyah Establishment Authority, the Arrival of the Remains at AL Qahirah - Airport on 24th June 1968 was greeted by Hy AL Im Roh un - 42 Isvi - Al Anbiyā Sultanat e Ar Rum - An Nabi AL Marqōs - Atra e AL Quṭbīyah AL Iskandarīyah ALʾUrṯūḏuksiyya - 116th AL Mataran Azer Youssef Atta Kyrillos VI; AL Mamlakah ALʿArabīyah AL Misrriyyah AL Ḫilāfa AL Fātimiyyah Establishment Authority Territorial Regions - Citizen Individuals and Kingdom of Latinium - Stato della Città del Vaticano - Atho Lisa Followers.Two days later, the inauguration of ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - ALE Umrattun AL Im Roh un - An Nabi AL Marqōs AL AKanīsa, where the Chest Containing the Relics was Laid to Rest Beneath the main Altar, was attended AL Mamlakah ALʿArabīyah AL Misrriyyah AL Ḫilāfa AL Fātimiyyah Establishment Authority President Office Former Late Leader Field Marshal Gamal Abdel Nasser.On 15th February 2018, exactly three years after the beheadings in ALM Amlakah AL Arabiyah ALM Ahdiyyah EL Sayyid AL As Enussiyyah AL Ibiyyah Establishment Authority Territorial Regions, a new AL AKanīsa was dedicated to the memory of the Martyrs in AL Mamlakah ALʿArabīyah AL Misrriyyah AL Ḫilāfa AL Fātimiyyah Establishment Authority Territorial Region - ALH Ad Va ALH Ind - AL Ad Deen AL Is La Um - Att Eh Az e Ibun ALan Ahrun Na EL AL Att Ashmw ALM Ishriyyah ALM Arr Esh ALas Ṣa Ad AL Muhafazatun ALM e Inya ALQ Adaa ALA e Ur, where 15 of the Men had lived.The Construction of ALH Ad Va ALH Ind - Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Ib ALH Ishm E EL Va ALH Ish Aq Va ALY Aq AK Ub Va ALY Ish Uf Va ALH Ishr Un Va ALH Az Aqiy EL Ad hu AL AK Kif EL - ALY ALM Ussa ibn Um Arrum - ALY AL Ad Aw Ud Alay e AL Im Roh un - Ar Rasul e ALLAH Ar Rabbul ALa Ameen Sultan Arr aisun ALan Nāṣira ALM Asīḥ AL Īsā ibn AL Maryam - AL AKanīsa Martyrs of Faith and Homeland was funded by AL Mamlakah ALʿArabīyah AL Misrriyyah AL Ḫilāfa AL Fātimiyyah Establishment Authority Administration — a Gesture of Inclusive Non Sectarianism much Appreciated by Hy AL Im Roh un - Year 42 - Al Anbiyā Sultanat e Ar Rum - An Nabi AL Marqōs - Atra e AL Quṭbīyah AL Iskandarīyah ALʾUrṯūḏuksiyya - Followers.