Photographer: Asad Zaidi/Bloomberg© 2018 BLOOMBERG FINANCE LPAmerica should stop providing aid to Pakistan, which ends up supporting the country’s rich and powerful.It should let China and Saudi Arabia do it.[iframe src=" https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-32/html/container.html?n=0 " name="1-0-32;37307;e?encodeURIComponent(Ba(a,b,c,d,e+1)):"...";return encodeURIComponent(String(a))}function H(a,b,c,d){a.a.push(b);a.b