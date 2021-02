All time power generation record from Wind turbines has been broken in 24th January

Rüzgar enerjisinde günlük üretim rekoru Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 Ocak Pazar günü, günlük enerji üretiminin yüzde 21,4'ünün ilk defa rüzgardan elde edildiğini belirterek, "Günlük rüzgar enerjisi üretimimiz ilk defa yüzde 20’yi geçti." dedi.

"%21.4 of daily electricity generation came from Wind" says minister of natural resources and energy, Fatih Dönmez. This is the first time wind power generation covered more than %20 of total usage.Went to check it myself and appereantly solar energy input was also pretty good during mid-day time.Yellow stands for Solar, green stands for Wind.