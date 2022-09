وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًۭا ۗ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنۢ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ ٧

« إِنَّ اللهَ قَدَّرَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء »

Giant ALfazun ALLAH

AL Ahram / Arab News / PIB - PTIAL Qahirah / Delhi / Riyadh2nd August 2022AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā which is home to United Nations - Security Council - Permanent Member Countries - Chamber Council Organisation - Military Mandate Mission Office - Educational; Scientifical and Traditional - World Heritage Sites and the Remains of Human Habitation Dating back more than 420,000 Years, has a New Rock Formation to add to United Nations - Security Council - Permanent Member Countries - Chamber Council Organisation - Military Mandate Mission Office - Educational; Scientifical and Traditional - World Heritage Sites Growing List of Natural wonders.Att Eh Az e Ibun - AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e Ib - AL Khātam AL Anbiyā - AL Ar Rasul e Allah AL Ar Rabbul AL ALameen - ALM Ahdiyyah AL Ish Ayyatun AL Ish ah Sultan AL Ar Aisun ALM Ak Kah ALM Uk Arramah ALM Uh Umm e Ad ALH Ish Umiyyah - ALM Uqaddasun AL AKitabun AL Quran - Suratun ALH Ud - Aayatun 11He is the One Who Created the Heavens and the Earth in Six Days—and His Throne was upon the waters—in order to test which of you is best in deeds. And if you ˹O Prophet˺ say, “Surely you will ˹all˺ be raised up after Death,” the Disbelievers will Certainly say, “That is Nothing but pure Magic!”Verily Allah measured the amount of sustenance of the creatures fifty thousand years before He created the heavens and the earth, and His Throne was over the water.) Under the explanation of this verse, Al-Bukhari recorded from Abu Hurayrah that the Messenger of Allah said.AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā - Citizen Individual Professional Photographer in July 2022.AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā - Citizen Individual Professional Photographer told AL Mamlakah ALʿArabīyah ALS Uʿūdīyah - News Media Agency - Television Channel Station - AL Arabiyah that AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā - Citizen Individual Professional Photographer enjoys searching for AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā Inscriptions, Historical and Archaeological Scripts, as well as Strange Rock Formations.AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā - Citizen Individual Aged 35 Years - Professional Photographer said that "AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā - Citizen Individual Aged 35 Years - Professional Photographer quit job as a Police Officer in order to free AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā - Citizen Individual Aged 35 Years - Professional Photographer time and Practice Photography as a Full Time Career.”AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā - Citizen Individual Aged 35 Years - Professional Photographer said that AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā - Citizen Individual Aged 35 Years - Professional Photographer found AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā ALS Ak e Harat ALS Um e Ak while using AL Mamlakah ALʿArabīyah ALS Uʿūdīyah - Establishment Authority Drone to Explore the Area for Possible Photographic Locations.AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā - Citizen Individual Aged 35 Years - Professional Photographer said that “ AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā - Citizen Individual Aged 35 Years - Professional Photographer went back home for some editing on the videos which AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā - Citizen Individual Aged 35 Years - Professional Photographer took and was surprised by a strange rock shape that pretty much looks like a. AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā - Citizen Individual Aged 35 Years - Professional Photographer decided to return to the Site for a Better Result.”AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā - Citizen Individual Aged 35 Years - Professional Photographer was the First to Publish ALJ e Az e Ur AL Arabiyah - AL Khādim AL Ḥaramayn ALAš Šarīfayn - AL Arāmkū ALaSuʿūdiyyah - Ro e Ad Att Arqun Shah e Att Aqt Sultan Shiekh Raisun AL Badawi AL Kabirun AL Marhum Shah AL Abd Ula AL Az e Iz ibn AL Abd UL Ar Ahman ibn ALF Ais e EL ibn Att Urki ibn AL Abd e Allah ibn ALM Uhamm e Ad Āl Suʿūd ALM Amlukiyyah, and AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā - Citizen Individual Aged 35 Years - Professional Photographer video went Viral on Social Media.AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā is known for stunning Nature and Desert Landmarks, such as ALJ Ab e EL ALF e EL / Elephant Rock; ALH Eg Ra AL AN Nabatiniyyah ALQ Aab UR; AL Ad Eira AL Baladad AL Qadimati; ALJ Ab EL Att HL e ib; ALJ Ab e EL AL Akm e Ah; ALQ e Ad e Um - ALE Umrattun AL Adnaniyyah - Att ubba AL Asw e Ad.AL Ad Deen AL Is La Um - ALQ e Ad e Em Va ALQ e Ad e ib Archaeologists believe that many more Locations and Attractions are yet to be Discovered.AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā with Golden Sands and Striking Mountains, the Area where the Rock Formation was Found is Considered One of AL Ad Deen AL Is La Um - ALM AL An Anz e EL ALM AL UT EL AL An Naq e EL ALM AL Usaafirun AL Eabideen Az Zaayirin - Most Spectacular Sites.AL Mamlakah ALʿArabīyah ALS Uʿūdīyah - Territorial Region Citizen Individual Geologist highlighted the Scientific Importance of the discovery, saying: “ AL Mamlakah ALʿArabīyah AL *** Uʿūdīyah - AL Mintaqatun ALJ e Az e Ur AL Arabiyah AL As Hamaliyyah ALH Ad Ib Ab ALH Egra ALH Aj e Az ALH Isna AL Attihamah AL Ar Ras AL Isa AL Aṣ Ahrāttun' ALan Naf e Ud ALH Ejr ALY Umamah - ALW e Adi AL Irdh ALA Ar e Ad ALB Anubiyyah ALH An Nifa ALH Ad Ejr ALM AL Ad Deenah ALM Una Wara Va ALM Ak Kah ALM Uk Arramah - ALM Uḥāfaẓat ALʿUlā is Full of Exquisite Rock Formations shaped throughout History by Wind, Gravity and Tectonic Movements that have brought AL Mamlakah ALʿArabīyah ALS Uʿūdīyah - Territorial Region Citizen Individuals Geologists this Distinction in ALS Sahrā' AL AN Naf e ūd.”