Air Force comparison ( Turkey - İsrael - Egypt )

What you need to know about the balance of power in the Middle East











TURKEY

ISRAEL

EGYPT

238 F-16 and 44 F-4 .... ( 100 F-35 was blocked by The US )4 Boeing E-7T10 Airbus A400M7 Boeing KC-135NOANKA-S , AKINCIHISAR-O and S400KORAL and REDET-- TFX air superiority Fighter Jet-- MIUS jet engine UCAV-- HAVASOJ stand off jammer Aircraft-- SIPER high altitude Air Defense System,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,224 F-16 , 76 F-15 and 50 F-35 on order2 Gulfstream G500NO7 Boeing 707 and 4 KC-130H3 Gulfstream G500 SEMAEITANPATRIOT and David's SlingNO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,218 F-16 , 44 MIG-29M2 , 24 SU-35 and 54 RAFALE on order8 E2-C2 IL-76MFNONOWing Loong IIIRIS-T SLM and S300VMNO-- 2 Airbus A330 MRTT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,