মিয়াঁ সাহেবরা, হোনেন আমার নতুন কিচ্ছা। উপরে যে ফটোখান দ্যাখতাছেন হেইডা আমার ছোট ভাতিজারে দেখাইয়া জিগাইলাম, তুই ক তো এইডা কিসের ফটো? সে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাইক্যা কইলো, এইডা একটা গুদামঘর তাইনা চাচা ? আমি কোনো জবাব না দিয়া বড় ভাতিজারে একই প্রশ্ন জিগাইলাম। সে কইলো দেখতে তো গুদাম ঘরই লাগে, মাগার এইটা মনে হয় শুকনা মালের জন্য না। আমি জিগাইলাম তাইলে কিসের গুদাম? সে কইলো মনে হয় গরু-ছাগল রাখার গুদাম। কইলাম, তার মানে তুই কইতাছস এইটা একটা গোয়ালঘর? সে কইলো গোয়ালঘর যে এতে কোনো ভুল নাই।This is Agartala Airport for which India is insisting to get land from BD for its extension. Does this cow shed needs an extension that is again on foreign land?