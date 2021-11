Active PAF Squadrons and Inventory

Following is a list of all active squadrons of the PAF, operating bases and the aircraft they operate. (Recently phased out aircraft might also be listed). Feel to correct/add any info.



No 1 Fighter Conversion Unit Rahbers

PAF Base MM Alam

K-8/K-8P



No 2 Squadron Minhas

PAF Base Masroor

JF-17 I/II



No 3 Squadron Angles

PAF Base Minhas

Saab 2000, Saab 2000 ERIEYE



No 4 Squadron Karakoram Eagles

PAF Base Masroor

ZDK-03



No 5 Squadron Falcons

PAF Base Shahbaz

F-16 C/D 52+

[Mirage IIIEP/D/DP/RP, 5DR 1967-2010]



No 6 Squadron Antelopes

PAF Base Nur Khan

C-130B/E/L-100, Cn235-220



No 7 Squadron Bandits

PAF Base Masroor

Mirage IIIO/DP ROSE I



No 8 Squadron Haiders

PAF Base Masroor

Mirage 5PA2/PA3, Mirage 5DD?



No 9 Squadron Griffons

PAF Base Mushaf

F-16A/B MLU



No 10 Squadron Bulls

PAF Base Nur Khan

Il-78MP



No 11 Squadron Arrows

PAF Base Shahbaz

F-16A/B MLU



No 12 Squadron Globe Trotters

PAF Base Nur Khan

Gulfstream IV SP, Citation 560XL

[A310-300, F27 1965-2004, B707 1986-2006, 1x Falcon 20 Mir transferred to 24 sq]



No 14 Squadron Tail Choppers/Shaheens

JF-17 I/II

[F-7P/FT-7P 1993-2016]



No 15 Squadron Cobras

PAF Base Rafiqui

Mirage IIIEP/RP/D, 5PA/DR

[inherited some of 5 sq's Mirages]



No 16 Squadron Black Panthers

PAF Base Minhas [PAF Base Peshawar till 2018]

JF-17 I/II

[A-5C 1983-2011]



No 17 Squadron Tigers

PAF Base Peshawar [PAF Base Samungli till 2018]

F-7PG/FT-7PG



No 18 Operational Conversion Unit Sharp Shooters

PAF Base MM Alam

F-7P/FT-7P



No 19 Squadron Sherdils/Warhawks

PAF Base Bholari

F-16A/B ADF

[F-7P/FT-7P 1990-2014]



No 20 Operational Conversion Unit Cheetahs

PAF Base MM Alam

F-7PG/FT-7PG



No 21 Squadron Burraqs

PAF Base Faisal

C-130E, Saab 2000?



No 22 Operational Conversion Unit Ghazis

PAF Base Masroor

Mirage IIIEL/DL, 5DD/DF



No 23 Squadron Talons

PAF Base Samungli

F-7PG/FT-7PG



No 24 Squadron Blinders

PAF Base Mushaf

Falcon 20 EW



No 25 Squadron (Night Strike) Eagles

PAF Base Rafiqui

Mirage IIIDP, 5F/DD ROSE II/III



No 26 Squadron Black Spiders

PAF Base Peshawar

JF-17 I/II

[A-5C 1984-2011]



No 27 Squadron Zarrars

PAF Base Rafiqui

Mirage IIIDP, 5F Rose II/III



No 28 Squadron Pheonix

PAF Base Samungli

JF-17 I/II



No 29 Squadron Aggressors

PAF Base Mushaf

F-16A/B MLU



No 41 Squadron

PAF Base Nur Khan

Phenom 100, Y-12II

[Cessna 172 (multiple variants) 1975-2009]



CCS Mirage Skybolts

PAF Base Mushaf

Mirage IIIO ROSE I



CCS F-7 Dashings

PAF Base Mushaf

F-7P



CCS JF-17 Fierce Dragons

PAF Base Mushaf

JF-17 I



Shooters Squadron

PAF Base Mianwali

F-7P/FT-7P



No 81 Squadron Kangaroos

PAF Base Peshawar

Alouette III



No 82 Squadron Stallions

PAF Base Mushaf

AW139



No 83 Squadron Kites

PAF Base Rafiqui

Alouette III



No 84 Squadron Dolphins

PAF Base Masroor

AW-139, Mi-171



No 85 Squadron

PAF Base Samungli

Alouette III



No 86 Squadron Ababeel

PAF Base MM Alam

Alouette III



No 87 Squadron Dragonflies

PAF Base Minhas

Alouette III, Mi-171



No 88 Squadron Rams

PAF Base Shahbaz

AW139



1. Other than these, there are ~6 Training squadrons (PFT/BFT/AJT etc.) operating Mushaks/T-37/K-8 and Sherdils Formation Aerobatics Team at PAF Academy Asghar Khan, the Transport Conversion School at PAF Base Nur Khan which uses 6 sq aircraft and Shaheen Flying Corps using Stemme S6T at PAF Base Mushaf.

2. Most bases have a station flight using Mushak aircraft.



**Any info regarding No 13 Squadron will be appreciated.