A thread for Pakistanis only, Planning for the worst days to come

AoA.



Bhaio Pakistan pechle 1 maah me $9 billion reserves spend kr chuka, isi hesaab se chalta Raha to agly 40-45 din me Pakistan Kay reserves $0 hongy. Ham sabko pta Hy Kay jab Sri Lanka Kay pass imports Kay lye or salaries Kay lye paisy khatm hue to Kia Hua. Yahe halaat Kuch arse pehle hang Lebanon me b dekne ko mile thy or Afghanistan me b.



Government employees b is se safe nahe. Qunky government Kay Pas apko salary pay krne Kay lye paisy he ni hony. Agar apko salary pay kr b Di gye to inflation itni ziada hoge Kay aap Pori salary me aik aaty ki bori b ni le sakn Gy. MATLAB wo din door nahe jab



1. Apky paisy ki koi qadr ni hoge.

2. Apky post ki koi qadr ni hoge.

3. Apky maal or zameeno ki koi qadr or faida ni Hoga apko.

4. Apky connections ki koi ahmeyat or afadiyat ni bachy ge.



Aik zimadar shehri ham ban pay Kay ni, ispe to Khair debates chalti rahn ge. Lekin ham sabko chaahye Kay aik zimadar Baap, Bhai, Beta bany or apni family Kay lye plan kry. Apka paisa aaj qadar rakta Hy 1 month baad shaayd iski ye qadr na ho or ye apko Kuch b naa de saky. So use this money to plan for those days which are inevitable.





3 month Ka ration stock krle. Asta kharidy, daaly, channa, lobya. Fuel store krle Thora SA. Lakria or gas cylinder for cooking food. Medicines kharid le zaroori Jo apkki family ko zaroorat prti Hy and first aid box. Jinkh gharo me already gun ya pistol Hy, to wo Thora ammunition lelo to protect your family.



Please make sure to ensure safety and survival of your family. Agar aap sahib e maal Hy to extra cheezy lelo. In Dino me apny azeezo me baant dena izaafi cheezy. Is se bara Kia sadqa Hoga.



Aap sab mere is suggestion par discuss kr sakty Hy or Dua kry aisi situations na aay.



Failing to plan is planning to fail.