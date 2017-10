Sheikh Hasina has sent letters to Putin-Xinping

পুতিন-জিনপিংকে চিঠি দিচ্ছেন শেখ হাসিনা

Prime Minister Sheikh Hasina will send a letter to Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping. State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam will tour these two countries as the Prime Minister's ambassador to the letter.The state minister will leave for Russia tomorrow on direct directives of the Prime Minister. He will go to Beijing in the fastest time after the three-day Moscow tour. It will start with the strengthening of China and Russia on the Rohingya issue. Activating China and Russia to actively back the militant role in sending Rohingya back to target. Bangladesh thinks that since both Bangladesh and Myanmar are friends of China and Russia, they will be able to convince Myanmar to resolve the Rohingya crisis. It is known that Prime Minister Sheikh Hasina was present at 11:00 on Thursday, Foreign Minister Abul Hasan Mahmud Ali, State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam, Foreign Secretary Md. Shahidul Haque and Chief of Protocol Shahidul Karim were called at Ganobhaban. There was a meeting between them. In this, the Prime Minister wanted to know about the activities of the foreign ministry about the Rohingya situation. They informed the Prime Minister about the activities of the ministry in this regard. It is highlighted, the foreign ministry's multi-initiative initiative. In particular, the talks between Aung San Suu Kyi office minister Khio Tint Soor's recent Dhaka visit; The Prime Minister was informed about that. Then the Prime Minister gave some guidelines to deal with the crisis. At this time, the State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam asked the Prime Minister to visit Beijing and Moscow as a special envoy and try to get the support of these two countries to resolve the Rohingya crisis. According to the Foreign Ministry sources, according to the decision of the meeting, the foreign minister is likely to visit Russia from October 15 to 17, as the special envoy of the Prime Minister. It is known that he can meet with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. State Minister of State will take the letter of Prime Minister Sheikh Hasina to the letter written by Russian President Vladimir Putin during this visit. Meanwhile, the State Minister said. Shahriar Alam's visit to China has not been fixed yet. China's Foreign Minister Wang Wei will meet schedule after the schedule for the meeting. There the state minister will take the letter of Prime Minister Sheikh Hasina to Chinese President Xi Jinping.রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চিঠি নিয়ে প্রধামন্ত্রীর দূত হিসেবে এ দুই দেশ সফর করবেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম।প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশেই আগামীকাল রাশিয়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন প্রতিমন্ত্রী। তিন দিনের মস্কো সফর শেষে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বেইজিং যাবেন তিনি। এর মাধ্যমে শুরু হবে রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীন ও রাশিয়াকে পাশে পাওয়ার জোরদার তৎপরতা। টার্গেট রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে চীন ও রাশিয়াকে সক্রিয়ভাবে সহায়ক ভূমিকায় নিয়ে আসা। বাংলাদেশ মনে করে, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয়েই যেহেতু চীন ও রাশিয়ার বন্ধু সে কারণে তারা রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে মিয়ানমারকে রাজি করাতে সক্ষম হবে। জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হক ও চিফ অব প্রটোকল শহিদুল করিমকে গণভবনে ডেকেছিলেন। সেখানে তাদের মধ্যে বৈঠক হয়। এতে প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চান। তারা এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। তুলে ধরা হয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নানামুখী উদ্যোগের কথা। বিশেষ করে অং সান সু চির দফতরের মন্ত্রী খিয়ো টিন্ট সোয়ের সাম্প্রতিক ঢাকা সফরকালে যেসব আলোচনা হয়েছে; সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রী সংকট মোকাবিলায় কিছু দিকনির্দেশনা দেন। এ সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমকে প্রধানমন্ত্রী তার বিশেষ দূত হিসেবে বেইজিং ও মস্কো সফরে গিয়ে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে এই দুই দেশের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করার নির্দেশ দেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রের খবর, বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর আগামী ১৫ থেকে ১৭ অক্টোবর রাশিয়া সফরের সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি সেখানে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্গেই ল্যাভরভের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন বলে জানা গেছে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এই সফরকালে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে লেখা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিঠি নিয়ে যাবেন। এদিকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলমের চীন সফরের দিনক্ষণ এখনো ঠিক হয়নি। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং উইয়ের সঙ্গে বৈঠকের কর্মসূচি নির্ধারণের পর চীন সফরের সময়সূচি জানা যাবে। সেখানে প্রতিমন্ত্রী চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিঠি নিয়ে যাবেন।