Today is the 75th anniversary of the Royal Indian Navy mutiny. A forgotten chapter in both Indian & Pakistani History books.On February 18th 1946, over 20000 Indian sailors rose against the British Empire. Do remember those brave freedom fighters.ساحر لدھیانوی نے ان سپاہیوں پر نظم لکھی تھی۔۔دھرتی کی سلگتی چھاتی سے بے چین شرارے پوچھتے ہیںتم لوگ جنہیں اپنا نہ سکے وہ خون کے دھارے پوچھتے ہیںسڑکوں کی زباں چلاتی ہے ساگر کے کنارے پوچھتے ہیںیہ کس کا لہو ہے کون مرا اے رہبر ملک و قوم بتا