مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی ان دونوں ملکوں میں پیچھے رہ جانے والے افراد اپنی شناخت اور شہریت کے لیے پریشان کیوں ہیں؟It has been 50 years since East Pakistan became Bangladesh, but why are people left behind in these two countries still worried about their identity and citizenship?