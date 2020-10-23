3 Uighur PLNA girls from Xinjiang Aksu retire from China's first aircraft carrier Liaoning and join police department in Aksu

3 Uighur PLNA girls from Xinjiang Aksu retired from China's first aircraft carrier Liaoning and joined police department in Aksu, Xinjiang









在这其中，有3名来自新疆阿克苏的年轻女兵。她们之中有担任过辽宁舰航母本舰的指挥，参与过航母交接入列，参加过航母历次试验试航和舰载战斗机着舰起飞，迎接国家领导人检阅等重大任务的经历。她们就是现任阿克苏市公安局政治处民警克比努尔·吐鲁洪、买热木尼沙·吐尔逊以及夏地古丽。虽然现在都已退伍从警，但她们将辽宁舰的精神一直延续到今天。