3 of 4 Mossad spies killed in shootout east of Tehran on Mostafa Khomeini Blvd, Damavand

محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای کشورمان به شهادت رسید

محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای کشورمان عصر امروز مورد سوءقصد قرار گرفت و به شهادت رسید.









به گزارش خبرگزاری فارس، محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای کشورمان، عصر امروز جمعه در آبسرد دماوند به وسیله انفجار و شلیک، مورد سوءقصد قرار گرفت و ترور شد.







تلاش برای مداوای فخری زاده و سایر مجروحین ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از دماوند، ساعتی قبل صدای یک انفجار در بلوار مصطفی خمینی شهر آبسرد خبرساز شد.

شاهدان عینی یک انفجار و پس از آن صدای رگبار را تایید می‌کنند. گفته می‌شود یک خودرو هدف این ترور بوده است.

بنا بر این گزارش، سه یا چهار تن دیگر در این درگیری کشته می‌شوند که گفته می‌شود از تروریست‌ها بوده اند.

مشاهدات خبرنگار فارس دو جسد در درمانگاه آبسرد و تخت پر از خون فخری زاده را تأیید می‌کند.

منابع امنیتی در گفتگو با خبرنگار فارس ترور فخری زاده را تایید کردند.







تکمیلی: دقایقی پیش،‌ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تلاش‌ها برای احیای محسن فخری‌زاده سودمند واقع نشد و این دانشمند هسته‌ای کشورمان به شهادت رسید.

لازم به ذکر است اوایل سال 1397، منابع رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودند که سازمان جاسوسی این رژیم «موساد» تلاش کرده یک دانشمند هسته‌ای ایران را ترور کند اما عملیات او موفق نبوده است.

در این باره وبگاه «واللا نیوز» گزارش داده بود عوامل موساد پیشتر تلاش کرده‌اند یک دانشمند هسته‌ای ایرانی به نام «محسن فخری‌زاده مهابادی» که مسئول راکتور اتمی تهران است را ترور کنند.







این وبگاه اذعان کرده بود تمام دانشمندان هسته‌ای ایرانی که پیشتر ترور شدند یا سوء قصدی علیه جان آنها انجام گرفته، عملیات آن توسط عاملین موساد اجرا شده است.

مقامات اطلاعاتی خارجی موساد به «واللا» گفته بودند که فخری‌زاده در لیست ترور موساد قرار داشت.

به گزارش فارس، نام فخری‌زاده از طریق لیست سازمان ملل در اختیار موساد قرار گرفته بود. وی در این لیست تحت عنوان «دانشمند ارشد

محسن فخری‌زاده تنها دانشمند هسته ای ایرانی است که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نام او را مستقیما در شو تبلیغاتی 2 سال پیش خود به زبان آورده و مدعی شده بود روی برنامه تسلیحاتی اتمی کار می‌کرده است.

انتهای پیام/

Mohsen Fakhrizadeh, our country's nuclear scientist, was martyred

Mohsen Fakhrizadeh, a nuclear scientist in our country, was assassinated this evening and martyred.According to Fars News Agency, Mohsen Fakhrizadeh, a nuclear scientist in our country, was assassinated by an explosion and shooting in Damavand cold water this Friday evening.Efforts are underway to treat Fakhrizadeh and the other injured.According to the Fars news agency from Damavand, an hour ago, the sound of an explosion on Mostafa Khomeini Boulevard in Absard made headlines.Eyewitnesses confirm an explosion and then the sound of a barrage. A car is said to have been the target of the assassination.According to the report, three or four other people were killed in the clash, who are said to have been terrorists.Fars reporter's observations confirm two corpses in Absard clinic and a bed full of Fakhrizadeh blood.In an interview with a Fars reporter, security sources confirmed Fakhrizadeh's assassination.Update: A few minutes ago, the Ministry of Defense and Armed Forces Support announced in a statement that efforts to revive Mohsen Fakhrizadeh were not fruitful and that our nuclear scientist was martyred.It should be noted that in early 1397, Zionist regime sources announced that the Mossad spy organization had tried to assassinate an Iranian nuclear scientist, but his operation had not been successful.Molla Mossad agents had previously tried to assassinate an Iranian nuclear scientist named Mohsen Fakhrizadeh Mahabadi, who is in charge of Tehran's nuclear reactor, the Valla News website reported.The website acknowledged that all Iranian nuclear scientists who had previously been assassinated or assassinated had been carried out by Mossad operatives.Mossad foreign intelligence officials told Walla that Fakhrizadeh was on the Mossad assassination list.According to Fars, Fakhrizadeh's name was provided to Mossad through the UN list. He was named "senior scientist at the Department of Defense and Armed Forces Support and former director of the Physics Research Center (PHRC)" on the list.Mohsen Fakhrizadeh is the only Iranian nuclear scientist to be named directly by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during a propaganda show two years ago, claiming he was working on a nuclear weapons program.