The 4th Repbulic day...The honorable Turkish men, women at all age are together around the sign: ''This is how we won the republic.'', Taken in the city of Uşak,1933.



Gün gün, saat saat CUMHURİYET

29 Ekim 1923 Pazartesi:

Cumhuriyetin İlanı

ÜÇ KERE: YAŞASIN CUMHURİYET

Cumhuriyetin ruhu laiktir

29 Ekim 1923 sabahı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin nüfusu 13 milyon .



. 40 bin köy var 37 bin’inde okul yok , postane yok , dükkan yok .



var yok yok . 30 bin köyde cami yok .



. Traktör sayısı sıfır. Biçerdöver sayısı sıfır . Pirinç ithal . 5 bin köyde sığır vebası var .



sayısı sıfır. sayısı . . 5 bin köyde . 1 milyon kişi frengi . 2 milyon kişi sıtma . Verem , tifo , tifüs salgını var . Bitle başa çıkılamıyor.

kişi . kişi . , , salgını . Bitle başa çıkılamıyor. Dünyaya gelen her iki bebekten biri ölüyor . Her 5 anneden 1’i doğumda ölüyor . Ortalama ömür 40 . Memlekette sadece 337 doktor var . Osmanlı Torunları bunu iyi dinlesin.



. Her . Ortalama . sadece . Osmanlı Torunları bunu iyi dinlesin. 60 eczacı var sadece 8’i Türk . Memlekette sadece 4 hemşire var . 40 bin köy var sadece 136 ebe var .



var sadece . sadece . 40 bin köy var . Komple kül edilmiş köyün sayısı binin üzerinde .



edilmiş sayısı . Limanlar madenler yabancıya ait . Demir yollarının bir metresi bile bize ait değil.



. Demir yollarının bir metresi bile bize ait değil. Osmanlı’dan ayakta kala kala 4 fabrika kalmış . Sanayi denilen işletmelerin yüzde 96’sında motor yok . 10’dan fazla işçi çalıştıran sadece 280 kişi. bunların 250’si yabancıların. Kişi başı milli gelir 45 dolar.

ayakta kala kala . denilen işletmelerin . 10’dan fazla işçi çalıştıran sadece 280 kişi. bunların 250’si yabancıların. Kişi başı milli gelir 45 dolar. Elektrik sadece İstanbul , İzmir ve Tarsus ’ta var .

sadece , ve ’ta . Kara yolu yok . Otomobil sayısı sadece 1490 . Bunun üzerine zaten dökülüyoruz.



. sayısı sadece . Bunun üzerine zaten dökülüyoruz. Mübadeleyle 400 bin insan geliyor . ceplerinde para yok iş yok başlarını sokacak ev yok . Sığınacakları akraba yok . Gelen her iki çocuktan biri yollarda at arabalarının sırtında ilk 2 ay içinde hayatını kaybediyor . Bir tanesi benim teyzem. Kendi ailemden biliyorum. Mağarada kalanlar var.



. ceplerinde yok yok başlarını sokacak . Sığınacakları . her yollarda at arabalarının sırtında . Bir tanesi benim teyzem. Kendi ailemden biliyorum. Mağarada kalanlar var. Kadın insan değil Cumhuriyet ’ten önce , eşit eğitim hakkı yok, meslek hakkı yok velayet hakkı yok, miras hakkı yok . Kadın kendisine miras kalan mallar üzerinde tasarruf hakkına sahip değil.



insan değil ’ten , eşit yok, yok yok, . Kadın kendisine miras kalan mallar üzerinde tasarruf hakkına sahip değil. Cumhuriyetten önce darbe yapmış bak kansızlar. Memlekette tiyatro, müzik, spor, heykel yok. Arkeolojik eserler padişahların hediyesi olarak Avrupa’ya kaçırmış. Kimi alaturka saat kullanıyor. Güneşin battığı anı 12 kabul ediyor. Kimisi zevali saati kullanıyor. Kimisi güneşin tamamen battığı ezani saati esas alıyor. ‘Saat kaç birader?’ diyorsun herkes başka bir şey diyor. Kimisi hicri, kimisi Rumi takvim kullanıyor. Herkes aynı zaman diliminde ama farklı aylarda yaşıyor. Ne ağırlığımız dünyaya ayak uydurabiliyor ne de uzunluğumuz.”

Abolition of the office of the Ottoman Sultan, November 1, 1922

Abolition of the capitulations with the Treaty of Lausanne, 24 July 1923

Proclamation of the Republic – Republic of Turkey, October 29, 1923

Abolition of the office of Caliphate held by the Ottoman Caliphate, March 3, 1924

The unification of education, March 3, 1924

The Weekend Act (Workweek: Monday to Friday become work days), 1924

Change of headgear and dress, November 25, 1925

Establishment of model farms; Atatürk Orman Çiftliği, 1925

The International Time and Calendar System (Gregorian calendar, Time zone), 1925

Introduction of the new penal law modeled after the Italian penal code, March 1, 1926

Introduction of the new civil code modeled after the Swiss civil code, October 4, 1926

The Obligation Law, 1926

The Commercial Law, 1926

The System of Measures (International System of Units), 1926

Establishment of the Turkish State Railways, 1927

Adoption of the new Turkish alphabet, November 1, 1928

Establishment of Turkish Education Association for supporting children in financial need and contributing to the educational life, January 1, 1928

Establishment of Turkish Language Association for regulating the Turkish language, 1931

Establishment of Turkish Historical Society for research on history, 1932

Regulation of the university education, May 31, 1933

First Five Year Development Plan (Planned economy), 1933

Second Five Year Development Plan (Planned economy), 1933

Law on family names, June 21, 1934

Abolition of titles and by-names, November 26, 1934

Full political rights to women, to vote and be elected, December 5, 1934

The inclusion of the principle of laïcité in the constitution, February 5, 1937

The new Civil Code, adopted in 1926, abolished polygamy and recognized the equal rights of women in divorce, custody, and inheritance.



The entire educational system from the grade school to the university became coeducational.

Atatürk greatly admired the support that the national liberation struggle received from women and praised their many contributions:

He gave women the same opportunities as men, including full political rights. In the mid-1930s, 18 women, among them a villager, were elected to the national parliament. Later, Turkey had the world's first women supreme court justice.