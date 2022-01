2 TTP terrorists killed by SF's in an IBO in KP , Pakistan - Jan 2022 .

Pakistan Ka Beta said: سی ٹی ڈی کا انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن، کالعدم ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے 2 دہشت گرد ہلاک

ویب ڈیسک 8 جنوری 2022



بنوں : کانٹر ٹیرارزم ڈیپارنمنٹ نے بنوں میں انٹیلی جنس بیسڈآپریشن کے دوران کالعدم ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔

تفصیلات کے مطابق کانٹر ٹیرارزم ڈیپارنمنٹ بنوں ریجن نے امیروانڈا روڈ پرانٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا ، آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے چھاپہ مار ٹیموں پر فائرنگ کی۔



جوابی فائرنگ میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوگئے جبکہ دہشت گردوں سے 2 کلاشنکوف اور بارودی مواد برآمد کرلیا گیا۔

سی ٹی ڈی نے بتایا ہلاک دہشت گردوں کاتعلق کالعدم ٹی ٹی پی کمانڈرہارون گروپ سےہے ، دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکوں ، پولیس حملے میں مطلوب تھے۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کےدیگرساتھی فرار ہوگئے ،فراردہشت گردوں کی گرفتاری کیلئے سرچ آپریشن جاری ہے۔









What gets me is the haramis think they are doing God's work