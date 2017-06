ছবিতে >> রূপগঞ্জে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার অভিযান যেভাবে

পুলিশের অভিযানে ৬২টি এসএমজি, ৫১টি ম্যাগাজিন, ৫টি পিস্তল, ২টি ওয়াকিটকি, ২টি রকেটলঞ্চার, ৫৪টি গ্রেনেড, বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ, বোমা তৈরির সরঞ্জাম, ডেটোনেটর ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। বিশেষভাবে মুড়িয়ে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে দড়ি দিয়ে এসব অস্ত্র গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

সেখানে একটি এম সিক্সটিন রাইফেল উদ্ধার করা হলেও শরিফুলকে গ্রেফতার করা যায়নি।

M-16s? These resembles AK series clones,the RPGs are are also WARSAW pact versions. 61x LMG,s where are those?02 Jun, 2017নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এ গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। একজনকে গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়। কীভাবে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এখানে এনে লুকিয়ে রাখা হলো, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।পুলিশের আইজিপি শহীদুল হক শুক্রবার ঘটনাস্থলে জানান,তিনি জানান, গত মঙ্গলবার (৩০ মে) রাতে রূপগঞ্জ থানার এসআই শাজাহানের নেতৃত্বে একদল পুলিশ রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নের বগলা গ্রামে শরিফুল ইসলাম নামের একজনের বাড়িতে অভিযান চালায়।বৃহস্পতিবার শরিফুল তিনটি মাদক মামলায় আদালতে হাজিরা দিয়ে ফেরার সময় নারায়ণগঞ্জের সাইনবোর্ড এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে শরিফুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র লুকিয়ে রাখার কথা স্বীকার করে।শরিফুলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বৃহস্পতিবার দিনগত রাত ১টার দিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফারুক হোসেনের নেতৃত্বে অভিযান শুরু করে পুলিশ।রূপগঞ্জ উপশহরের ৩ নম্বর সেক্টরের ব্লু সিটি এলাকায় মাটি খনন করে দুটি এসএমজি উদ্ধার করা হয়।পরে আরও জিজ্ঞাসাবাদে শরিফুল স্বীকার করে, উপশহরের ৫ নম্বর সেক্টরে আরও বিপুল অস্ত্র মজুদ রয়েছে।এরপর শরিফুলের দেখানো পথে ৫ নম্বর সেক্টরের একটি লেকে তল্লাশি চালানো হয়। লেক থেকে দড়ি দিয়ে একটি গাছের সঙ্গে বাঁধা একটি ব্যাগ দেখতে পায় পুলিশ।পুলিশ ওই দড়ি টেনে একে একে আটটি প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে বিশেষভাবে মোড়ানো বাকি ৬০ এসএমজি উদ্ধার করে।রাতে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল এনে ওই লেকে তল্লাশি চালিয়ে বাকি গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়।পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।