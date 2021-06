178 taiwanese died after receiving AstraZeneca (Hong Kong media)

Đài Loan: 178 người tử vong sau 9 ngày tiêm đại trà vaccine VietTimes – Kể từ ngày 15/6, Đài Loan đã mở rộng tiêm chủng vaccine của hãng dược AstraZeneca của Anh và Đại học Oxford hợp tác phát triển. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đột tử xảy ra khiến dư luận lo lắng.

178 người ở Đài Loan tử vong sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca: Các trường hợp được khám nghiệm tử thi đều không liên quan đến vắc xin Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Đài Loan ngày 24/6 thông báo rằng có tổng cộng 178 người ở Đài Loan đã tử vong sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca. Bước đầu tiết lộ nguyên nhân.

40 người tử vong sau tiêm vaccine Covid-19 ở Đài Loan VOV.VN - Dịch Covid-19 ở Đài Loan (Trung Quốc) đang có dấu hiệu giảm dần, song khá nhiều trường hợp tử vong sau tiêm vaccine Covid-19.

67 ca tử vong sau tiêm vắc xin Covid-19, Đài Loan nói chưa tìm thấy liên hệ Giới chức y tế Đài Loan thông báo đang điều tra vụ 67 người tử vong sau khi tiêm vắc xin Covid-19, nhưng một số trường hợp đầu tiên cho thấy nguyên nhân không liên quan đến vắc xin.

Dân Đài Loan sang đại lục tiêm vaccine Covid-19 vì sốt ruột Khi Đài Loan và Bắc Kinh căng thẳng vì vaccine Covid-19, nhiều người dân hòn đảo quyết định sang đại lục tiêm chủng vì không muốn chờ đợi.

Various Vietnamese news sources quoted Hong Kong media, saying that by 24 June, at least 178 Taiwanese have died after receiving AstraZeneca.Other sources says the other numbers, between 40 (by 18 June) to 67The facts are that they died after receiving vaccines. The relations are of course, still not clear, according to Western scientists (especially UK scientists).No wonder that Taiwanese citizens started to rush to mainland China for vaccine.