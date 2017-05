10 Games From The 90’s Every Pakistani Will Remember Playing

1.BARAF PAANI



2. KHO KHO



3. LANGRI PALA



4. PITHU KARAM



5. HOPSCOTCH



6. DOTS AND BOXES!



7. CHUPAN CHUPAYI



8. LUDO!



9. MONOPOLY



10. PAKRAM PAKRAI