1 trillion + rupees collected in just one hour: Billo Rani claimed

بلاول نے ایک گھنٹے میں یو این رکن ممالک سے تقریباً ایک کھرب 30 ارب روپے جمع کرلیے بلاول بھٹو کی اپیل پر ورلڈبینک اور اے ڈی بی نے مثبت ردعمل دیا ہے، ان کے علاوہ ڈبلیو ایچ او، یونیسیف، ہلال احمر اور ریڈ کراس نے بھی مثبت ردعمل دیا ہے، اعلامیہ پیپلزپارٹی Click to expand...

ThaThat would mean 500 million dollarsLol no one is giving you that muchWe got 1000 million from IMFUK US EU have combined given 71 Cr PKR or 3.2 million dollars.UN asks it's member states for 160 million dollarsThis khusra can't do shitOtherwise bajwa wouldn't have to make calls to wendy sherman for IMF